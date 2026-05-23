KL Jay comanda show gratuito no Setor Comercial Sul neste fim de semana

Integrante dos Racionais MCs, KL Jay se apresenta em Brasília neste domingo (24/5), às 19h30, como parte do projeto Sesc SoundSystem. O evento de house music e hip hop, no Setor Comercial Sul, começa amanhã (23/5), quando Etta, Sara Stenzel, Barja e DJ Marky sobem ao palco. A entrada é gratuita nos dois dias.

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KL Jay traz o peso sonoro do hip hop, com “músicas que realmente retratam a cultura periférica e a realidade”, adianta o DJ, sem revelar, contudo, um repertório que é “segredo de Estado”. Para ele, o que define uma boa apresentação é “a energia da pista, sentir o momento certo de entrar com o grave, com o scratch, com a música que bate na memória e no coração da quebrada”.

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A escolha de levar o projeto Sesc SoundSystem ao Setor Comercial Sul atende ao objetivo de contribuir para a revitalização do local. A iniciativa, segundo KL Jay, serve de exemplo a diversos pontos do Brasil com potencial, mas que estão esquecidos. “Música boa traz energia positiva ao ambiente, faz o lugar florescer. E nada melhor que reconstruir um local por meio da cultura, de forma acessível e gratuita.

Serviço

Projeto Sesc Soundsystem, neste sábado (23/5), a partir das 16h, e no domingo (24/5), das 17h às 19h30, no Setor Comercial Sul Quadra 02, Edifício Presidente Dutra, em frente À unidada do Sesc. Entrada gratuita.





*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel