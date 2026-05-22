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Porão do Rock promove ação de combate ao feminicídio

Participantes que fizerem tatuagens relacionadas ao projeto, com desenhos inspirados no mundo do rock, receberão ingresso vitalício para o festival

Porão do Rock promove iniciativa contra a violência de gênero - (crédito: Ju Martins)
Porão do Rock promove iniciativa contra a violência de gênero - (crédito: Ju Martins)

Neste ano, o Porão do Rock promove a iniciativa Pacto pelo Fim do Feminicídio, que convida homens a assumirem o compromisso de combater o machismo e promover uma cultura de respeito às mulheres. O festival ocupa o estacionamento da Arena Mané Garrincha nesta sexta-feira (22/5) e sábado (23/5). 

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Como símbolo desse compromisso, os participantes poderão receber tatuagens gratuitas criadas especialmente para a campanha por tatuadores e artistas de Brasília, com desenhos inspirados no mundo do rock. Em reconhecimento à iniciativa dos participantes, o Porão do Rock também dará um ingresso vitalício para quem fizer a tatuagem relacionada ao projeto. 

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Nesta sexta-feira (22/5), a atração principal do Porão do Rock é a banda americana Pennywise; Angra, com participação de Kiko Loureiro; Dead Fish; Rodox; Rancore; Galinha Preta; Deviloof, banda de metal japonesa; Bayside Kings; Avalon Stone, do Canadá; Zander; Eskrota; Cool Sorcery; e MC Taya completam a programação. 

No sábado (23/5), sobem ao palco Tribo da Periferia, Nação Zumbi, Marcelo Falcão, Scalene, Autoramas, a banda argentina Eruca Sativa, os canadenses da Double Experience, Devotos, Papangu, Lupa, Hurricanes, Caos Lúdico e Sh4rk.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/05/2026 14:43
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