Spotify anuncia ferramenta de remixes e covers de músicas feitas com IA

Nova função será permitida mediante pagamento de tarifa e apenas com o consentimento dos artistas, que receberão parte da receita. - (crédito: Creative Commons)

O Spotify anunciou nesta quinta-feira (21/5) uma parceria com a Universal Music Group para liberar a criação de remixes e novas versões de músicas usando inteligência artificial dentro da própria plataforma. A novidade permitirá que usuários produzam conteúdos com faixas de artistas da gravadora mediante pagamento de uma tarifa.

A nova função será permitida apenas para artistas que e tenham dado seu consentimento, e tanto o intérprete original quanto o compositor receberão parte da receita gerada.

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Durante o evento para investidores da plataforma, Charlie Hellman, chefe global de música do web player, afirmou que a proposta é criar um modelo legalizado para o uso de IA na música. “Pela primeira vez, os fãs poderão criar legalmente versões e remixes a partir dos catálogos dos artistas e compositores participantes”, declarou o executivo.

Com o acordo, o Spotify passa a disputar espaço diretamente com plataformas que possuem músicas geradas por inteligência artificial, como Suno e Udio, que ganharam popularidade nos últimos meses com a criação de faixas completas a partir de comandos de texto.

Até então, o Spotify "proibia" conteúdos produzidos com IA que imitassem artistas sem autorização. Ao mesmo tempo, a empresa já aceitava músicas criadas por inteligência artificial de forma geral, inclusive projetos ligados a músicos virtuais.

Para a Universal, a iniciativa pode abrir um novo mercado dentro da indústria musical. O diretor-executivo da gravadora, Lucian Grainge, afirmou que o projeto foi desenvolvido com foco em “IA responsável” e respeito aos artistas.

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Já o Spotify acredita que a ferramenta pode gerar uma nova fonte de receita para músicos e compositores além dos ganhos tradicionais com reproduções em streaming.

Spotify também irá vender ingressos de shows

Além da novidade envolvendo inteligência artificial, o Spotify anunciou um novo sistema de venda antecipada de ingressos para assinantes pagos da plataforma. O serviço, chamado “Reserved”, será lançado inicialmente nos Estados Unidos ainda este ano, com a ideia de oferecer acesso prioritário para fãs considerados "mais engajados" com alguns artistas.

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A seleção será feita com base nos hábitos de escuta dos usuários, analisando fatores como frequência de reprodução, variedade de músicas ouvidas e até se o fã salvou faixas do artista na biblioteca pessoal. Os assinantes escolhidos terão cerca de 24 horas para comprar até dois ingressos através de uma plataforma parceira.

Segundo o Spotify, a medida busca reduzir a ação de bots e cambistas na compra de entradas para shows, problema que há anos gera críticas de fãs e artistas em grandes turnês internacionais.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.