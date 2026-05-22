Em clima de Copa, Os Melhores do Mundo apresentam peça no Teatro Nacional

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo encerra a programação comemorativa de seus 31 anos com o espetáculo Os Melhores do Mundo Futebol Clube. As apresentações acontecem neste sábado (23/5), às 21h, e domingo (24/5), às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com linguagem baseada em esquetes e improvisação, Os Melhores do Mundo Futebol Clube explora o futebol como elemento presente no cotidiano brasileiro, dentro e fora dos estádios. O espetáculo percorre desde as peladas amadoras até o ambiente profissional do esporte e coloca em foco hábitos, comportamentos e exageros típicos da torcida em situações de humor.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A programação dos 31 anos celebrou a trajetória do grupo brasiliense com apresentações de espetáculos como Hermanoteu na Terra de Godah, Tela plana e notícias Populares, conjunto que reflete as diferentes fases. No encerramento da temporada, o tema escolhido é futebol.
Serviço:
Os Melhores do Mundo Futebol Clube, neste sábado 23/5), às 21h, e domingo (24/5), às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Ingressos: R$ 150 (inteira), R$ 100 (meia-social), R$ 75,00 (meia). Vendas no site Ingresso Digital.