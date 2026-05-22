Em clima de Copa, Os Melhores do Mundo apresentam peça no Teatro Nacional

Em clima de Copa, Os Melhores do Mundo apresentam peça no Teatro Nacional

Apresentação encerra festividades pelos 31 anos da companhia brasiliense - (crédito: Divulgação)

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo encerra a programação comemorativa de seus 31 anos com o espetáculo Os Melhores do Mundo Futebol Clube. As apresentações acontecem neste sábado (23/5), às 21h, e domingo (24/5), às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Com linguagem baseada em esquetes e improvisação, Os Melhores do Mundo Futebol Clube explora o futebol como elemento presente no cotidiano brasileiro, dentro e fora dos estádios. O espetáculo percorre desde as peladas amadoras até o ambiente profissional do esporte e coloca em foco hábitos, comportamentos e exageros típicos da torcida em situações de humor.

A programação dos 31 anos celebrou a trajetória do grupo brasiliense com apresentações de espetáculos como Hermanoteu na Terra de Godah, Tela plana e notícias Populares, conjunto que reflete as diferentes fases. No encerramento da temporada, o tema escolhido é futebol.

Serviço:

Os Melhores do Mundo Futebol Clube, neste sábado 23/5), às 21h, e domingo (24/5), às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Ingressos: R$ 150 (inteira), R$ 100 (meia-social), R$ 75,00 (meia). Vendas no site Ingresso Digital.

Por Correio Braziliense
postado em 22/05/2026 18:41
