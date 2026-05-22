Show de Pauleco e Sandreca encerra programação Palavra Cantada no Sesi Lab

Sandra Peres e Paulo Tatit fazem show de encerramento da ocupção Palavra Cantada no Sesi Lab - (crédito: Divulgação)

A exposição Palavra Cantada se despede do SESI Lab neste domingo (24/5) com apresentações da dupla Pauleco e Sandreca, personagens idealizados por Sandra Peres e Paulo Tatit. Os quatro shows serão no sábado e no domingo, às 11h e às 16h.

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Desenvolvida em parceria com o Itaú Cultural e o Ministério da Cultura, a exposição já recebeu quase 40 mil visitantes desde a abertura, em 22 de janeiro. A mostra reúne mais de três décadas de criação da Palavra Cantada em uma experiência imersiva que transforma o museu em uma grande casa, onde cada ambiente convida o público a explorar memórias, músicas e descobertas.

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A ocupação apresenta fotografias, vídeos, instrumentos, capas de álbuns e registros dos processos criativos da dupla, aproximando os visitantes dos bastidores de canções que atravessam gerações e fazem parte da memória afetiva de milhares de famílias.

Serviço:

Pauleco e Sandreca, no Sesi Lab, neste sábado (23/5) e domingo (24/5), às 11h e às 16h.