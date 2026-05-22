Exposição revela "biópsia" do Brasil com obras de Siron Franco

A mostra é a maior já feita com obras do artista goiano, passando por temas históricos e sociais - (crédito: Divulgação)

A Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia, se tornou a casa das obras do artista goiano Siron Franco, com a exposição Expressões. Aberta ao público, a mostra reúne mais de 100 obras do pintor, que retratam diferentes momentos e temas da história nacional.

Ditadura militar, religião, feminicídio e o acidente com Césio 137 são alguns dos temas expostos na exposição, que continuará na Vila Cultural até 6 de julho. As obras reunidas compreendem o período inicial da carreira de Siron, nos anos 1960, até 2025.

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Leopoldo Veiga Jardim, idealizador da mostra, aponta que o ponto central da exposição é realizar uma ação de relevância simbólica e formativa, capaz de ampliar o repertório crítico e cultural do público.

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“Siron Franco não pinta quadros. Ele realiza biópsias do tecido social brasileiro”, explica. “A exposição Expressões traz o trauma da ditadura, o luto radioativo do Césio 137, a esquizofrenia do nosso sincretismo religioso e a abjeção da desigualdade contemporânea”.

Figura importante na memória do acidente radiológico em Goiânia, Siron dedicou a série de quadros Césio - Rua 57 às vítimas, arrecandando fundos com a venda das pinturas para apoiar os sobreviventes. A exposição conta com um espaço imersivo que propõe uma reflexão ao público sobre o que aconteceu na capital goiana em 1987.

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"Uma das questões mais comoventes desse conjunto de obras é perceber como Siron incorporou a terra de Goiás em algumas dessas telas, justamente em um momento em que o estado era visto com desconfiança pelo restante do país, como se tudo aqui estivesse contaminado", afirma Leopoldo.

Para o curador, o gesto do artista, em transformar dor em arte e memória, é profundamente simbólico. "O objetivo da mostra é que o visitante não saia indiferente. É uma exposição para ser vivida com profundidade, para que as pessoas possam revisitar a nossa história e, de alguma maneira, saírem dali transformadas", destaca.

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A mostra é a maior já feita com obras do artista goiano e conta com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio das Óticas Vida.

Segundo Leopoldo, muitas das obras que estão na Vila Cultural foram cedidas por colecionadores, amigos e pessoas próximas a Siron. “Mais do que reunir obras emblemáticas, havia a preocupação de criar uma narrativa visual e emocional capaz de revelar as diversas fases, inquietações e linguagens do artista”, diz. “Cada obra foi escolhida não apenas por sua relevância estética, mas pela capacidade de dialogar com o tempo histórico e com as grandes questões humanas presentes na produção de Siron”.

Exposição Expressões

Data: de 6 de maio a 6 de julho de 2026

Visitação: de segunda a domingo, das 9h às 17h

Local: Vila Cultural Cora Coralina - Rua 23 com rua 3, Setor Central - Goiânia (GO)

Entrada gratuita