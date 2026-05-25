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Faustão é internado em SP para realizar procedimento médico

Apresentador fará a retirada de uma sonda gástrica que o auxilia na alimentação e administração de medicamentos

Fausto Silva - (crédito: Reprodução/Instagram)
Fausto Silva - (crédito: Reprodução/Instagram)

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 76 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar um procedimento médico programado desde o último ano.

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Segundo a assessoria de imprensa do comunicador, ele fará a retirada de uma sonda gástrica, pequeno tubo que liga o nariz ou a boca ao estômago e auxilia na alimentação e administração de medicamentos.

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"Fausto Silva está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica. Amanhã terça, 26 de maio terá alta", diz a nota enviada ao Estadão.

Nos últimos anos, Faustão passou por um intenso processo de reabilitação física. Entre 2023 e 2025, ele passou por transplantes de coração, rim e fígado, além de ter enfrentado uma infecção bacteriana.

Desde então, mantém uma rotina mais reservada e focada na recuperação, após décadas dedicadas à televisão brasileira. Ele tem aparecido em registros esporádicos ao lado da família, geralmente sentado em cadeira de rodas, ou, em outros momentos, de pé.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 25/05/2026 22:11
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