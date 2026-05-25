Netflix anuncia produção de primeira série médica brasileira original

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (25/5), a produção da primeira série médica brasileira original da plataforma, Med. Protagonizada por Clara Moneke e ambientada em um hospital universitário, a narrativa segue a rotina intensa de jovens médicos em formação, com foco nos desafios emocionais, éticos e humanos da profissão.

O elenco da série é composto ainda por Gisela Gáti, Gabriela Mag, Pedro Goifman e Ricardo Reis, que vivem um grupo de estudantes unidos pelos desafios enfrentados durante o internato médico, além de Fábio Scalon e Humberto Morais.

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Med tem direção geral e criação de Helena Petta e Ana Petta e texto de Gustavo Bragança, Aline Portugal, João Costa Van Hombeeck, Thays Berbe e Victor Hugo Valois. Da Paranoïd Filmes (Tremembé, Arcanjo renegado e Os donos do jogo), a série é produzida por Manoel Rangel, Egisto Betti e Heitor Dhalia.