Veja quem são os 20 famosos brasileiros com mais seguidores em 2026 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O ranking dos brasileiros mais seguidos do Instagram ganhou uma mudança recente após o avanço de Virginia Fonseca, que ultrapassou Tatá Werneck e passou a ocupar o posto de segunda mulher mais seguida da plataforma no país. Ainda assim, o topo absoluto segue dominado por nomes do esporte e da música, com Neymar mantendo ampla vantagem na liderança.

Entre os destaques, Virginia também avançou no ranking geral e agora aparece à frente de Whindersson Nunes, consolidando seu crescimento digital. Já Anitta continua como a mulher brasileira mais seguida da rede social, enquanto nomes do futebol seguem dominando as primeiras posições.

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Confira abaixo os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram em 2026:

1. Neymar 233 milhões

2. Ronaldinho Gaúcho 77,4 milhões

3. Marcelo Vieira 66,8 milhões

4. Anitta 61,3 milhões

5. Vini Jr. 59,7 milhões

6. Virginia Fonseca 56,1 milhões

7. Whindersson Nunes 55 milhões

8. Tatá Werneck 54,7 milhões

9. Larissa Manoela 52,1 milhões

10. Maisa 46,7 milhões

11. Gusttavo Lima 44,9 milhões

12. Bruna Marquezine 43,3 milhões

13. Marina Ruy Barbosa 40,2 milhões

14. Simone Mendes 40 milhões

15. Wesley Safadão 39,9 milhões

16. Paolla Oliveira 38,4 milhões

17. Luan Santana 36,7 milhões

18. Ivete Sangalo 36,4 milhões

19. Carlinhos Maia 35,3 milhões

20. Zé Felipe 34,2 milhões

A lista mostra a força de artistas, influenciadores e atletas brasileiros nas redes sociais, com o futebol liderando a disputa por audiência digital e celebridades do entretenimento ocupando boa parte do top 20.