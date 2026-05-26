Giovanna Ewbank abre o jogo sobre sumiço das novelas e desejo de retorno - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Giovanna Ewbank abriu o coração sobre a vida profissional. A atriz e apresentadora, que está prestes a completar seus 40 anos, refletiu sobre o afastamento das novelas.

Em entrevista ao jornal O Globo, a esposa de Bruno Gagliasso refletiu sobre o fato de não ter sido mais vista nos folhetins desde uma participação especial em Babilônia (2015), da Globo, e que sente vontade de voltar a atuar, mas também de continuar criando projetos mais autorais.

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"Importante para mim"

"A atuação sempre foi um lugar muito importante para mim. Hoje, depois de tantas experiências na comunicação, eu tenho sentindo muita vontade de voltar a atuar, mas de um jeito diferente também. Mais madura, mais segura e talvez mais conectada comigo mesma. Até porque conciliar tudo nunca é simples, principalmente sendo mãe", disse Giovanna Ewbank. "Existe um esforço diário de organização emocional, física e familiar. Mas eu estou muito animada com esse momento. Tenho muita vontade de continuar criando projetos mais autorais, mais íntimos, mais femininos", explicou.

"Projetos que provoquem conversa, identificação e troca real com as pessoas. No final do ano vou rodar um longa ao lado do Bruno [Gagliasso] que vai ser muito especial e tem tudo a ver conosco. Acho que estou vivendo uma fase de mais coragem criativa", afirmou a artista.

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