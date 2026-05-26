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Gretchen choca ao revelar rotina para esconder alopecia do marido

Cantora admite que evitava ser vista sem cabelo em casa

Gretchen choca ao revelar rotina para esconder alopecia do marido - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Gretchen choca ao revelar rotina para esconder alopecia do marido - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gretchen abriu o coração sobre como lidou com o impacto na autoestima ocasionado pelo diagnóstico de alopecia em estágio androgenético progressivo.

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Em entrevista à revista Quem, a cantora declarou que não permitia que o marido, Esdhras de Souza, a encontrasse sem os apliques, e, por vezes, esperava que ele dormisse para poder ficar mais à vontade em casa.

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"Eu tenho alopecia progressiva. Praticamente não tenho mais cabelo. Mexe muito com a autoestima. Eu, às vezes, fico constrangida. Quantas vezes não dormi com a lace no pé da cama! Tirava depois que ele apagava a luz, levantava antes dele acordar, com a luz apagada, ia ao banheiro, escovava os dentes e já botava a lace para ele não me ver daquela forma", relembrou Gretchen.

"Pensei em ficar sem cabelo"

Apesar do conflitos consigo mesma, Gretchen relatou que sempre encontrou o apoio do saxofonista para se sentir livre, ainda que tivesse até cogitado raspar os cabelos. "Uma coisa é como a gente se vê e outra é como ele me vê. Quando comecei a entender o jeito dele me ver, aí entendi que podia vivenciar esses problemas. Até pensei em realmente passar a máquina um e ficar sem cabelo", contou.

O texto Gretchen choca ao revelar rotina para esconder alopecia do marido: Pensei em ficar sem cabelo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 26/05/2026 08:45 / atualizado em 26/05/2026 08:52
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