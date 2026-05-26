Lourdes Teodoro é homenageada em coletânea de poetas

Pioneira nas discussões de gênero e raça na poesia, Lourdes Teodoro é homenageada na coletânea Seguimos juntos. O livro reúne 21 poetas de Brasília e de Goiás, lugares que povoam a produção artística da autora, nascida em Formosa (GO). O lançamento da obra será hoje, a partir das 18h, no Beirute da 109 Sul. "Todos os poetas escolhidos reconhecem nela uma vitoriosa forma de humanidade", diz Salomão Sousa, organizador do material.
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Além de poesia com temática livre, as mais de 200 páginas do livro contêm depoimentos e uma entrevista com Lourdes Teodoro, cujo percurso literário teve início em 1978, a partir de Água-marinha, ou tempo sem palavra. Ela completa 80 anos em 2026, efeméride que catalisou a feitura da coletânea. "É um livro que vem juntar várias coisas, uma homenagem à poesia de Brasília e de Goiânia e também essa necessidade de participar de projetos da civilização, da cultura", diz Salomão. Questões sociais e políticas aparecem em alguns dos poemas.
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Jorge Amâncio, integrante da coletânea, considera o livro de estreia de Lourdes um marco para a definição de poesia que adotou. "Diante daquela mulher negra escrevendo e publicando, descobri uma referência intelectual e de vida que me acompanha até hoje", revela. A admiração é compartilhada por Maria Maia, que, desde a década de 1990, participa de antologias com Lourdes Teodoro. Para ela, o objetivo da nova coletânea é "emocionar e colocar a poesia em torno das pessoas", comenta Maia, que fez a ilustração da capa.
As questões sociais, no conteúdo, e a objetividade, na forma, caracterizam a poesia de Lourdes Teodoro, segundo Salomão. "Os versos são ágeis. É tudo concentrado, conciso", define. O enfoque racial da autora se estende pela produção acadêmica. Em 1984, ela defendeu a tese Modernismo e Negritude na Sorbonne Nouvelle, em Paris. Durante o período na França, ela também escreveu artigos, além de publicar poemas, em jornais. "Estamos precisando de mais humanismo, a poesia contribui para isso", afirma o organizador da coletânea.
Serviço
Lançamento do livro Seguimos juntos, hoje, a partir das 18h, no Beirute da 109 Sul.
*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco
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