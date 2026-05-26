Lourdes Teodoro é homenageada em coletânea de poetas

Lourdes Teodoro é homenageada na coletânea de poemas a ser lançada no Beirute - (crédito: Arquivo Pessoal )

Pioneira nas discussões de gênero e raça na poesia, Lourdes Teodoro é homenageada na coletânea Seguimos juntos. O livro reúne 21 poetas de Brasília e de Goiás, lugares que povoam a produção artística da autora, nascida em Formosa (GO). O lançamento da obra será hoje, a partir das 18h, no Beirute da 109 Sul. "Todos os poetas escolhidos reconhecem nela uma vitoriosa forma de humanidade", diz Salomão Sousa, organizador do material.

Além de poesia com temática livre, as mais de 200 páginas do livro contêm depoimentos e uma entrevista com Lourdes Teodoro, cujo percurso literário teve início em 1978, a partir de Água-marinha, ou tempo sem palavra. Ela completa 80 anos em 2026, efeméride que catalisou a feitura da coletânea. "É um livro que vem juntar várias coisas, uma homenagem à poesia de Brasília e de Goiânia e também essa necessidade de participar de projetos da civilização, da cultura", diz Salomão. Questões sociais e políticas aparecem em alguns dos poemas.

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Jorge Amâncio, integrante da coletânea, considera o livro de estreia de Lourdes um marco para a definição de poesia que adotou. "Diante daquela mulher negra escrevendo e publicando, descobri uma referência intelectual e de vida que me acompanha até hoje", revela. A admiração é compartilhada por Maria Maia, que, desde a década de 1990, participa de antologias com Lourdes Teodoro. Para ela, o objetivo da nova coletânea é "emocionar e colocar a poesia em torno das pessoas", comenta Maia, que fez a ilustração da capa.

As questões sociais, no conteúdo, e a objetividade, na forma, caracterizam a poesia de Lourdes Teodoro, segundo Salomão. "Os versos são ágeis. É tudo concentrado, conciso", define. O enfoque racial da autora se estende pela produção acadêmica. Em 1984, ela defendeu a tese Modernismo e Negritude na Sorbonne Nouvelle, em Paris. Durante o período na França, ela também escreveu artigos, além de publicar poemas, em jornais. "Estamos precisando de mais humanismo, a poesia contribui para isso", afirma o organizador da coletânea.

Serviço

Lançamento do livro Seguimos juntos, hoje, a partir das 18h, no Beirute da 109 Sul.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco