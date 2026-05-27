Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (27/5)

Data estelar: Lua cresce Vazia das 8h31 até 21h54 HBr



É legítimo que se discuta a diminuição da carga horária oficial de trabalho, porque apesar de o ser humano ser tratado como engrenagem das indústrias, na prática somos todos organismos sensíveis e sencientes, com humores oscilantes e, por ser integrados ao corpo colossal cósmico, nossas vigílias não são todas iguais.



O relógio mecânico ou digital não é um bom fundamento para orientar o aproveitamento do ser humano no trabalho, porque nem todos os dias são iguais em humor e disposição, e ignorar essa realidade significa produzir malefícios para a economia física e psíquica da civilização.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O dia em que os períodos de Lua Vazia começarem a ser levados a sério para organizar as atividades, será também o dia em que a humanidade e a civilização começarão a superar a ignorância.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



As percepções claras não podem ser evitadas, e quando acontecem não é mais possível voltar atrás, despercebendo o que se percebeu. Mesmo que duras, essas percepções ajudarão você a desenhar um cenário mais realista.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite ceder a qualquer tipo de pressão para colocar tudo sobre a mesa do jogo, porque agora não haveria clareza suficiente para você se fazer entender direito e as pessoas interpretariam tudo dentro do alcance delas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que se apresentar impossível, melhor respeitar e driblar ou deixar para enfrentar em outro momento. Qualquer impulso urgente há de ser domado à unha neste momento, para não complicar o que não precisaria.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A boa vontade há de ser temperada com prudência nesta parte do caminho, porque tentar ir além do que estiver ao seu alcance colocaria você na mira de pessoas que se dedicam a criticar e embaralhar o meio do campo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mesmo que algumas atitudes toquem em nervos profundos em sua alma, procure não demonstrar nada, ficando impassível e continuando em frente, como se nada tivesse acontecido. Demonstrar vulnerabilidade agora seria um erro.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas que muito prometem são as que menos entregam, porque são também as que se acostumam a imaginar que aquilo que é falado seria suficiente para dar conta da realidade. Tome distância dessas pessoas teóricas.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que as opiniões sejam contrárias, procure fazer tudo do seu jeito, pois, os resultados falarão por si sós. Seria ideal que as pessoas apoiassem você e compreendessem a jogada, mas é melhor não contar com isso agora.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há assuntos que as pessoas tratam de solucionar com narrativas, mas são de natureza prática, e ficar somente na conversa complicaria além da conta a situação. Evite se enredar em narrativas inúteis.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As coisas que se complicam não são um castigo injusto, é um sinal claro de que sua alma precisa modificar a atitude e se dedicar a ver tudo de uma ótica mais prática, evitando se enredar na conversa alheia.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cuide para não cair em golpes, porque mesmo que esses não provenham de pessoas mal intencionadas, ainda assim a negligência de algumas delas em perceber a realidade pode acabar sendo negativa para você.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fazer o que você não tem mínima vontade é uma vicissitude que, nesta parte do caminho, seria melhor suportar do que espernear para se livrar, mesmo porque não haveria real perspectiva de isso acontecer. Em frente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que seja difícil nem sempre é um desafio que sua alma há de aceitar e se esforçar para superar. Às vezes, as dificuldades são sinais para reconsiderar o caminho e refazer o roteiro. Use o discernimento.