Gama recebe peça de teatro inspirada na cantora Lorde

Inspirada nas obras da cantora neozelandesa Lorde, a peça Conjugação da 3ª Pessoa, do coletivo Poéticas da Meia Noite, aborda a falta de protagonismo de mulheres em suas próprias vidas. Cada personagem representa um pronome pessoal e traz a identidade de um álbum diferente da cantora. Com entrada gratuita, o espetáculo estreia no Espaço Semente Cia de Teatro, nos dias 30 e 31 de maio, com sessões às 18h e 20h, e segue para o Complexo Cultural de Planaltina, nos dias 21 e 22 de junho.
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O espetáculo faz parte da trilogia Ecos, do diretor brasiliense Davi Dias. “É possível falar sobre nós sem falar de amor? Essa é a questão que atravessa toda a trilogia Ecos”, explica Davi. A obra Conjugação da 3ª Pessoa se passa em uma viagem de avião em que cinco mulheres estão à deriva do próprio destino. “Quando a realidade é suspensa, as personagens podem enfim revisitar memórias, afetos e ausências, fazendo não somente um deslocamento físico, mas também uma travessia interna que as leva de volta a si mesmas”, afirma.
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A personagem Pure Heroine (nós) é aquela que ainda precisa se sentir validada por outras pessoas; a Melodrama (você) é a que busca validação através do amor romântico; a Solar Power (elas) é a que já consolidou sua confiança e autoestima junto a outras mulheres; e a Virgin (eu) é a que representa a mulher que olha para si e caminha pelo autoconhecimento.
Serviço
Conjugação da 3ª Pessoa
Por Poéticas da Meia Noite. Neste final de semana (30 e 31 de maio), às 18h e 20h, no Espaço Semente Cia de Teatro (St. Central - Gama). No dia 21 de junho, às 18h e 20h, e dia 22 de junho, às 14h e 16h, no Complexo Cultural de Planaltina (Avenida Uberdan Cardoso). Entrada gratuita mediante a retirada de ingresso no Sympla.