Teago Oliveira realiza apresentação do segundo álbum solo em Brasília

O cantor, compositor e multi-instrumentista Teago Oliveira desembarca em Brasília no dia 27 de junho para apresentar o segundo álbum solo Canções do velho mundo. Conhecido por ser vocalista da banda Maglore, o artista baiano fará show em formato de voz e violão na Corina Cervejas Artesanais, às 21h.

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Em Canções do velho mundo, Teago traz a canção popular brasileira, e transita entre a MPB, o folk, o indie e o soft rock setentista. O disco foi gravado de forma independente, e propõe um refúgio sonoro em tempos de excesso de informação e urgência digital. As letras das canções refletem sobre memória, afeto, amadurecimento e resistência emocional.

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Além da banda Maglore e da carreira solo, Teago Oliveira tem composições gravadas por nomes como Gal Costa, Pitty e Erasmo Carlos. O repertório do show inclui músicas de seu segundo álbum, de trabalhos anteriores e momentos marcantes da trajetória com a Maglore. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Serviço

Canções do Velho Mundo Tour

No dia 27 de junho, às 21h, na Corina Cervejas Artesanais. Ingressos: R$60 (lote 1), R$80 (lote 2) e R$90 (lote 3), disponíveis pelo Sympla.