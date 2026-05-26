Festival traz programação gratuita voltada para a arte circense

Brasília será palco da arte circense entre sexta-feira (29/5) e domingo (31/5). O 9° Festival Mestres e Mestras de Circo traz uma programação gratuita em quatro pontos do Distrito Federal, com artistas locais, de outros estados brasileiros e da América Latina. O projeto celebra a resistência do circo popular, com espetáculos, cortejos, oficinas e encontros entre gerações.

Leia também: Gretchen choca ao revelar rotina para esconder alopecia do marido

Na sexta-feira (29/5), a abertura será na Praça Zumbi dos Palmares (SDS), com a roda de conversa As vozes de mestres e mestras do circo, às 17h. Em seguida, haverá um cortejo no CONIC, às 18h, com batuques do grupo Batalá Brasília, malabares, perna de pau e intervenções cênicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No sábado (30/5), a Torre de TV recebe uma oficina de perna de pau e malabares, das 12h às 14h, os espetáculos Parabólica show, às 14h, Aipim, o palhaço das pernas de pau, às 15h, Cola shows — malabarismo e simpatia em dose dupla, às 16h, e Brincadeiras de circo, às 17h, além do Cabaré d’As Desempregadas, às 18h.

Leia também: Di Ferrero abraça a coragem de ser vulnerável em novo disco

Já a programação de domingo (31/5) se inicia no Parque Ana Lídia (Parque da Cidade), às 11h, com o espetáculo Brincadeiras de raiz. Na parte da tarde, o festival se encerra na Torre de TV. A oficina de perna de pau e malabares acontece novamente das 12h às 14h. Haverá ainda as apresentações Alecrim no olho da rua, às 14h, Figaza show, às 16h, a roda de Mestres e Mestras de Circo, às 15h e o Cabaré dos Irmãos Saúde, Pé de Cerrado e convidados, às 17h.

Leia também: Autor e leitores frente a frente no encontro do Clube de Leitura Veredas



Além das apresentações abertas ao público, o festival realiza ações formativas em escolas públicas do Gama, Santa Maria e São Sebastião, entre os dias 2 e 4 de junho. O Festival Mestres e Mestras é uma das principais atividades voltadas ao circo no DF.

Serviço

9° Festival Mestres e Mestras de Circo

Nesta sexta-feira (29/5), às 17h, na Praça Zumbi dos Palmares, e às 18h, no CONIC. Sábado (30/5), a partir das 12h, na Torre de TV. Domingo (31/5), às 11h, no Parque Ana Lídia (Parque da Cidade), e a partir das 12h, na Torre de TV. Entrada gratuita, com doação voluntária de alimento e/ou agasalho. Classificação: livre.