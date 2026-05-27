Mion faz desabafo para defender sucesso do Caldeirão: "Muita mentira"

Marcos Mion usou as redes sociais e rebateu críticas que vem recebendo nas redes sociais por sua atuação como apresentador do Caldeirão com Mion, programa da Globo.
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Através do Instagram, ele compartilhou dados de audiência do programa no último sábado (23), e diz que é necessário comemorar as suas próprias conquistas para que não sumam no meio de tanta fofoca e calúnia.
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"Muita mentira"
Tem muita mentira nas redes sociais sendo vendida como verdade. Muita mesmo. Mas por quê? Porque, infelizmente, o conteúdo que difama, que promete mostrar a verdade por trás, que prejudica, gera muito mais click do que um relato elogioso, glorificante, desabafou Marcos Mion.
O apresentador ainda deu continuidade ao reforçar que o sucesso alcançado, muitas das vezes, não é reconhecido. Então, se a gente mesmo não falar do nosso sucesso, das nossas conquistas e feitos, eles desaparecem no meio de tanta fofoca e calúnia. Isso serve para todo mundo em qualquer setor da vida, alfinetou.
O comandante ainda acusou colegas de uma nova modalidade. Segundo ele, há pessoas que contratam perfis para detonar e inventar narrativas contra colegas. Sim, isso existe. Forte, garantiu. Vamos celebrar o trabalho de um time maravilhoso, coeso, talentoso e extremamente dedicado e criativo, que é a família do Caldeirão! Parabéns, time!, finalizou Mion.
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O texto Marcos Mion explode após críticas e faz desabafo para defender sucesso do Caldeirão: Muita mentira foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.