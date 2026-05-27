Mion faz desabafo para defender sucesso do Caldeirão: "Muita mentira"

Marcos Mion explode após críticas e faz desabafo para defender sucesso do Caldeirão: "Muita mentira" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marcos Mion usou as redes sociais e rebateu críticas que vem recebendo nas redes sociais por sua atuação como apresentador do Caldeirão com Mion, programa da Globo.

Através do Instagram, ele compartilhou dados de audiência do programa no último sábado (23), e diz que é necessário comemorar as suas próprias conquistas para que não sumam no meio de tanta fofoca e calúnia.

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"Muita mentira"

Tem muita mentira nas redes sociais sendo vendida como verdade. Muita mesmo. Mas por quê? Porque, infelizmente, o conteúdo que difama, que promete mostrar a verdade por trás, que prejudica, gera muito mais click do que um relato elogioso, glorificante, desabafou Marcos Mion.

O apresentador ainda deu continuidade ao reforçar que o sucesso alcançado, muitas das vezes, não é reconhecido. Então, se a gente mesmo não falar do nosso sucesso, das nossas conquistas e feitos, eles desaparecem no meio de tanta fofoca e calúnia. Isso serve para todo mundo em qualquer setor da vida, alfinetou.

O comandante ainda acusou colegas de uma nova modalidade. Segundo ele, há pessoas que contratam perfis para detonar e inventar narrativas contra colegas. Sim, isso existe. Forte, garantiu. Vamos celebrar o trabalho de um time maravilhoso, coeso, talentoso e extremamente dedicado e criativo, que é a família do Caldeirão! Parabéns, time!, finalizou Mion.

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