MasterChef Brasil 2026 estreia na Band com clima de Copa e novidades no formato

MasterChef Brasil 2026 estreia na Band com clima de Copa, novidades no formato e promessa de temporada mais competitiva - (crédito: Observatorio da TV)





O fogo volta a acender na cozinha mais famosa do país nesta terça-feira, 26 de maio. A Band estreia a 13ª temporada do MasterChef Brasil às 22h30, marcando o retorno de um dos realities mais longevos e queridos da televisão brasileira. E, ao que tudo indica, a nova edição chega com ingredientes suficientes para renovar o interesse do público: formato repaginado, provas inéditas e uma disputa com forte apelo de competição esportiva.

Neste ano, o programa mantém à frente o trio de jurados formado por Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que seguem acumulando também a função de conduzir a atração modelo adotado desde a saída de Ana Paula Padrão e que já se consolidou junto ao público.

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A principal novidade está na dinâmica da temporada. Inspirada no clima de Copa do Mundo, a edição reúne 24 participantes de diversas regiões do Brasil e transforma a cozinha em uma espécie de arena competitiva, com desafios pensados para reforçar rivalidade, estratégia e espírito de equipe. A proposta parece clara: tornar o reality ainda mais dinâmico e imprevisível, aproximando a narrativa do esporte sem perder a essência gastronômica.

Outro destaque é a renovação visual do programa. O cenário foi remodelado, ganhou novos detalhes cenográficos e uma identidade mais moderna, reforçando a sensação de nova fase para a franquia. A Band aposta na força estética do formato algo que sempre foi uma marca do MasterChef como complemento para uma temporada que promete maior intensidade dramática e técnica.

Mais do que uma simples estreia de temporada, a chegada do MasterChef 2026 representa também um teste importante para o gênero de realities culinários na TV aberta. Depois de 12 temporadas e diversos spin-offs, o desafio da atração é continuar relevante em um cenário cada vez mais fragmentado entre televisão, streaming e redes sociais. Ainda assim, o MasterChef segue com um diferencial raro: consegue unir gastronomia, competição e entretenimento popular com forte repercussão digital.

A expectativa é justamente essa que a nova temporada consiga equilibrar técnica culinária com boas histórias pessoais e rivalidades marcantes. Se entregar carisma no elenco e provas memoráveis, o programa tem tudo para seguir como uma das franquias mais fortes da Band e manter sua presença também fora da TV, com repercussão intensa nas redes ao longo dos próximos meses.

Além da exibição na Band, os episódios também terão transmissão simultânea pelo Bandplay e pelo site oficial da emissora. Depois, chegam à HBO Max e ao canal Discovery Home & Health a partir de sexta-feira.

Com panelas no fogo, cronômetro correndo e 24 cozinheiros prontos para provar seu talento, a 13ª temporada estreia com uma missão importante: mostrar que, mesmo depois de tantos anos, o MasterChef Brasil ainda sabe se reinventar.