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Equipe de Leonardo explica ausência do cantor em festa da neta

Cantor falta à festa de 5 anos de Maria Alice e web questiona motivo

Equipe de Leonardo se pronuncia sobre ausência do cantor no aniversário da filha de Virginia e Zé Felipe - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Equipe de Leonardo se pronuncia sobre ausência do cantor no aniversário da filha de Virginia e Zé Felipe - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Leonardo virou alvo de assunto nas redes sociais após não comparecer à festa de aniversário de 5 anos da neta, Maria Alice. A ocasião aconteceu na noite da última segunda-feira (25), em Goiânia, e reuniu familiares e amigos próximos de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

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A ausência do cantor sertanejo chamou atenção após os fãs observarem que ele não apareceu nas tradicionais fotos da família ao redor do bolo. Desde então, o perfil do cantor passou a receber comentários questionando o motivo de sua ausência.

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Procurada pela imprensa, a equipe de Leonardo informou que não possui detalhes sobre a ausência do artista no evento. Não temos informações sobre a não ida de Leonardo ao aniversário de Maria Alice, disse a assessoria.

A equipe de Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, também declarou desconhecer o motivo da ausência. Ainda que sem a presença do sertanejo, a comemoração reuniu diversos integrantes da família, incluindo familiares próximos e amigos do casal.

O texto Equipe de Leonardo se pronuncia sobre ausência do cantor no aniversário da filha de Virginia e Zé Felipe foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 27/05/2026 08:17
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