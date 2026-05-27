Anna Göbel e Chico Simões lançam livros inspirados na cultura nordestina

Anna Göbel e Chico Simões lançam a obra "Vida de Mamulengo: o sonho de Margarida". - (crédito: Divulgação)

Eduarda Brandão*—O universo do teatro popular de bonecos nordestino ganha uma nova narrativa literária com o lançamento de Vida de Mamulengo: o sonho de Margarida, livro ilustrado assinado pela artista plástica Anna Göbel e pelo ator e mestre mamulengueiro Chico Simões. A obra será apresentada ao público em dois eventos gratuitos, na sexta-feira (29/5) e no domingo (30/5), em Taguatinga.

Inspirado na tradição do mamulengo, manifestação reconhecida como patrimônio cultural brasileiro, o livro acompanha a trajetória de Margarida e Benedito, personagens que decidem deixar a cidade grande para retornar ao Sertão de São Saruê. A narrativa aborda um fenômeno contemporâneo: o retorno de muitos nordestinos que migraram para o Centro-Sul do país em busca de oportunidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mais do que narrar uma jornada de retorno ao sertão, a obra convida o leitor a refletir sobre questões universais da existência humana. Para Chico Simões, a trajetória de Margarida e Benedito ultrapassa fronteiras geográficas e dialoga com inquietações que atravessam diferentes tempos e culturas. “Procuramos dialogar com o público que lê o livro para provocar curiosidades existenciais, como: ‘quem somos?’, ‘como chegamos aqui?’, ‘por que nos movimentamos?’ e ‘o que nos move?’”, afirma.

Leia também: Roubo no Museu do Louvre em Paris será levado às telas

Já para Anna Göbel, transformar a tradição do mamulengo em linguagem visual foi um desdobramento natural da experiência vivida nos palcos. “Eu pensei nas imagens e naturalmente surgiu o impulso de propor um livro para fixar no tempo a experiência efêmera vivida no teatro”, explica. Na publicação, o universo do teatro popular de bonecos se encontra com a literatura e as artes visuais, ampliando suas possibilidades de expressão. “Estamos dando continuidade à tradição que herdamos e deixando aos nossos herdeiros uma tradição enriquecida pela contemporaneidade e pela nossa própria visão de mundo”, completa Simões.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o projeto prevê a impressão total de 1.500 exemplares. Parte da tiragem será destinada a bibliotecas públicas, pontos de cultura e espaços culturais de Taguatinga. O livro também está disponível gratuitamente em formato digital, com audiodescrição integral das ilustrações, ampliando o acesso para pessoas com deficiência visual, idosos e disléxicos.

Leia também: Festival de Teatro Amador chega ao DF com projeto cultural para jovens

Os lançamentos ocorrem na Biblioteca Braille Dorina Nowill, na sexta (29/5), e no Ponto de Cultura Invenção Brasileira, no Mercado Sul, no sábado (30/5), ambos das 14h às 16h. A programação inclui contação de histórias, apresentação teatral de mamulengo, conversa com os autores e distribuição gratuita de exemplares.

Após o lançamento, a exposição das ilustrações permanecerá aberta à visitação no Ponto de Cultura Invenção Brasileira durante os sábados de junho, reforçando o convite para que o público mergulhe no imaginário do mamulengo e em suas histórias de resistência e pertencimento.

Serviço

Lançamento do livro “Vida de Mamulengo: o sonho de Margarida”

Sexta-feira (29/5), às 14h, na Biblioteca Braille Dorina Nowill, Taguatinga Centro, e sábado (30/5), também às 14h, no Ponto de Cultura Invenção Brasileira, Mercado Sul de Taguatinga. Entrada gratuita e classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel



