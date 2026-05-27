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COPA DO MUNDO

Ex-repórter da Globo brinca sobre procurar emprego e anuncia contratação

Tino Marcos afirmou que estaria passando por complicações para conseguir trabalhar. Relato chamou a atenção, mas é uma brincadeira; entenda

Ex-repórter da TV Globo, Tino Marcos, vai cobrir a Copa do Mundo pelo Porta dos Fundos - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @tinomarcos)
Ex-repórter da TV Globo, Tino Marcos, vai cobrir a Copa do Mundo pelo Porta dos Fundos - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @tinomarcos)

Tino Marcos, ex-repórter da TV Globo que chegou a cobrir oito Copas do Mundo, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (27/5) ao afirmar que estaria passando por complicações para conseguir trabalhar durante o mundial deste ano. No entanto, a publicação não passava de uma brincadeira para anunciar que o jornalista vai cobrir o evento pelo Porta dos Fundos, produtora de vídeos de humor.

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No vídeo do “falso apelo”, Tino conta que depois de deixar a Globo, há cerca de cinco anos, “o tempo passou” e estaria precisando trabalhar. Ele também diz que teria recorrido a amigos e empresas de comunicação, mas que teria sido ignorado por estas. O jornalista esportivo diz na publicação que escolheu este momento para fazer o apelo pelo fato da proximidade da data da Copa.

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“Estou tentando, acho que é uma época muito favorável para mim porque cobri oito Copas. Quem sabe alguém não se interessa.”, comentou Tino no falso comunicado.

Algum tempo depois, o repórter anunciou no Instagram que o comunicado sobre a busca por trabalho foi uma forma descontraída de anunciar a “convocação” para o time do Porta dos Fundos. O jornalista agradeceu e se disse surpreso com a quantidade de pessoas que se solidarizaram.

O perfil do Porta dos Fundos anunciou a novidade por meio de uma esquete típica do grupo. Tino será o apresentador do Aquele Campeonato, que estreia no canal do YouTube do Porta dos Fundos e no PortaTV no dia 10 de julho. O programa, que vai ao ar todas às segundas, quartas e sexta-feiras, vai contar com participações dos comediantes Marcelo Adnet e Rafael Saraiva.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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Júlio Noronha*

Estagiário

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense

Por Júlio Noronha*
postado em 27/05/2026 14:51
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