Chapada recebe encontro de mestres da medicina tradicional brasileira

A partir desta quinta-feira (28/5) e até 31 de maio, o 9º RAÍZES: Encontro de Raizeiros, Parteiras, Benzedeiras e Pajés na Chapada dos Veadeiros traz programação composta por mais de 40 atividades itinerantes na Vila de São Jorge e em Alto Paraíso de Goiás. O evento é gratuito e aberto ao público, mas aceita contribuições espontâneas e doações de financiamento coletivo, que são essenciais para a realização. As inscrições podem ser realizadas até o dia do evento e o formulário está disponível na bio do Instagram do encontro.

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A missão do encontro é de salvaguardar e difundir saberes e fazeres tradicionais em saúde, ao valorizar mestres e mestras de tradição oral que sempre cuidaram de suas comunidades. A cada ano, o evento recebe cerca de 100 mestres e mestras, e aproximadamente 2 mil pessoas do Brasil todo e do exterior, interessadas em aprender e compartilhar sobre plantas medicinais, conservação do Cerrado, saberes ancestrais e cultura popular.

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Segundo Daniela Ribeiro, idealizadora e coordenadora do RAÍZES, os saberes da chamada Medicina Tradicional Brasileira estão ameaçados de desaparecimento em decorrência de fatores como falecimento dos seus guardiões; perseguição religiosa ou de certas categorias profissionais e academicistas; e devastação do Cerrado e de outros biomas, berços de onde nascem a sabedoria e as matérias-primas da medicina popular. Daniela afirma que fortalecer, salvaguardar, registrar e difundir essas manifestações culturais com o protagonismo dos próprios mestres é a missão do RAÍZES.

A programação inclui oficinas, rodas de conversa, benzimentos, saídas de campo no Cerrado, exibição de documentários, minicursos, exposições, contação de histórias, feiras e noites culturais com apresentações de mestres e mestras, povos indígenas e artistas locais.

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As atividades são itinerantes e ocupam diferentes espaços da região. Na Vila de São Jorge, a programação passará pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Associação Comunitária, Casa da Cultura Cavaleiro de Jorge, Praça do Artesão, Praça do Encontro e Apotecário Terra Peuta. Também haverá atividade na Fazenda Volta da Serra. No centro de Alto Paraíso de Goiás, será realizada a feira de encerramento, ao lado do Centro de Atendimento ao Turista.

Planta-símbolo de 2026

Em cada edição, o RAÍZES elege uma planta medicinal nativa do Cerrado para pautar a importância da biodiversidade. Nesta edição, a planta escolhida é a aroeira-do-sertão. Árvore de até 10m de altura, é encontrada em vários estados brasileiros e usada popularmente como planta medicinal. Sua entrecasca cozida é usada em caso de infecções sexualmente transmissíveis, banhos de assento pós-parto, doenças de pele, problemas do aparelho urinário, entre outros.





Serviço

9º RAÍZES: Encontro de Raizeiros, Parteiras, Benzedeiras e Pajés na Chapada dos Veadeiros

Desta quinta-feira (28/5) até 31 de maio, na Chapada dos Veadeiros. Entrada gratuita, porém ingressos serão cobrados na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na Fazenda Volta da Serra e nas noites culturais da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Classificação indicativa livre.