Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (29/5)

Data estelar: Lua cresce em Escorpião



Dentre as inúmeras coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem mesmo assim, a vingança ocupa um lugar de honra na lista dessas atividades que supostamente deveriam ser substituídas por atitudes mais nobres, como o perdão, mas que, na prática, encontramos meios de justificar empreendermos operações para nos vingarmos daqueles que nos ofendem.

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Se está certou ou errado não vem ao caso, a questão toda se fundamenta na realidade de que o ser humano é visceralmente vingativo, faz do ajuste de contas um objetivo que o mantém vivo e vigoroso, ainda que o ressentimento lhe corroa as entranhas, porque quanto mais sofre por dentro, mais cresce a vontade da retribuição vingativa.

Não deveríamos ser como somos, mas aí é que está a coisa, nossa humanidade não é como deveria ser, ela é como ela é.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dentre as muitas coisas que são ditas e prometidas, muito poucas seriam substanciais o suficiente para serem levadas a sério. É hora de você luzir o discernimento, a função intelectual que separa o joio do trigo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em vez de você apostar em grandes tacadas que, por enquanto, não se encontrariam disponíveis, a não ser na imaginação, procure se focar nos assuntos pequenos que, somados uns aos outros, dariam grandes resultados.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todas as coisas que foram prometidas hão de ser cobradas nesta parte do caminho, e isso se refere também a você. Cobre, mas espere cobranças também, porque haverá ajustes de contas necessários. Melhor assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Preocupar-se seria abrir a caixa de pandora, porque surgiriam medos profundos que seria melhor deixar quietos, já que nada de novo teriam para oferecer. Procure transcender a situação, porque isso é possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No fim, você verá, todo mundo terá de dar o braço a torcer e se entender, mesmo depois de tantas fricções e conflitos, ao ponto de ter parecido que seria o fim do mundo. Há um renascimento se desenhando no horizonte.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que você não consiga ver a perspectiva de solucionar os perrengues em andamento nem tampouco o progresso ansiado, mesmo assim faça das tripas coração e siga em frente, porque tudo se resolve lá na frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Buscar a estabilidade e consolidação de seus planos nesta parte do caminho seria em vão, porque as coisas ainda vão oscilar bastante, sem que isso signifique que tudo iria dar errado. Segure a vertigem, está tudo certo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É importante e valioso que você faça o necessário para que suas pretensões prevaleçam, porém, como algumas dessas envolvem outras pessoas, seria sábio considerar isso com atenção, para não atropelar ninguém.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem todas as pessoas de seu círculo beneficiam você, algumas são muito simpáticas e agradáveis, mas ocupam espaço e tempo que poderia ser destinado à construção de relacionamentos que trariam melhores resultados.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há circunstâncias que não dá para mudar, estão além de sua capacidade de as controlar e, por isso, seria melhor você nem tentar, mas aproveitar e fazer as necessárias mudanças de rumo. Adequar-se ao que acontece.

AQUARIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os desafios são evidentes, porém, isso não quer dizer que você os deva aceitar, como se nada além houvesse de interessante para se envolver. Você não precisa competir com sua alma o tempo inteiro. Descanse.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Entre os medos e as vontades de transcender as limitações, escolha a segunda opção e continue avançando, a despeito desse terrível sentimento cravar suas garras nas entranhas, como se fosse arauto do fim do mundo.