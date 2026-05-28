'Call of Duty: Modern Warfare 4' é anunciado com trailer de guerra entre Coreias

Uma das maiores franquias de jogos de tiro acaba de receber um novo título, anunciado nesta quinta-feira (28/5), Call of Duty: Modern Warfare 4 vai trazer a invasão da Coreia do Norte à Coreia do Sul. O trailer traz um grupo de soldados que presencia o bombardeio e a invasão da Coreia do Norte, além de trazer o retorno de personagens icônicos da franquia, o Capitão Price e o Ghost.
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A sinopse detalha duas tramas diferentes que vão se colidir durante o conflito: “A guerra eclode na Península Coreana quando a Coreia do Norte lança uma invasão em larga escala que ameaça desestabilizar o mundo. Um jovem esquadrão de soldados sul-coreanos luta para sobreviver nas linhas de frente em colapso, enquanto, do outro lado do mundo, um vingativo Capitão Price trava uma guerra pessoal nas sombras, mantendo-se sempre um passo à frente daqueles que o caçam”.
O título marca o primeiro COD lançado para o Nintendo Switch 2, MDW4 vai manter a campanha cinematográfica como foco, além de disponibilizar o modo multijogador com seus vários estilos para os jogadores. O título promete utilizar uma tecnologia nova da Activision Blizzard, o Ballistic Authority que vai mudar as condições de disparo, trabalhar o áudio de forma mais realista, postura do operador que o time nomeia como “Cada disparo diz a verdade”.
Call of Duty: Modern Warfare 4 chega em 23 de outubro deste ano para o PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.
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