Cine Brasília recebe exibição gratuita de filme de Guily Machovec

Após se mudar do Alto Paraíso de Goiás para Brasília, o diretor Guily Machovec começou a observar a arquitetura, os encontros cotidianos e os silêncios do Plano Piloto. Nesse cenário nasce a produção autoral Memórias sobre o Espaço e o Tempo, um drama de ficção científica que acompanha Luan, um editor de vídeos que, após um término de relacionamento traumático, começa a experimentar estranhas rupturas espaço-temporais. O filme será exibido gratuitamente nesta quarta-feira (27/5), às 19h30, no Cine Brasília. “O filme vem de como os espaços carregam memórias, energias e conceitos que ficam fortes na gente quando estamos sempre no mesmo lugar”, explica o diretor.
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Inspirada em Alex Gray, Salvador Dalí e conceitos de física, como saltos quânticos e buracos de minhoca, a história do filme segue a partir de fluxos de consciência. O personagem principal entra em uma jornada onde presente, lembranças e percepções deixam de ter lógica. Conforme os lapsos se intensificam, Luan passa a viver entre diferentes camadas da própria consciência. “O filme brinca um pouco com as memórias, lembranças, traumas e as nossas experiências em contraposição com os desejos, vontades e sonhos”, declara.
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Além de cenário, Brasília vira personagem central no longa e desenvolve uma relação mútua com o estado emocional do protagonista. O filme retrata as perdas, recomeços e a dificuldade contemporânea de permanecer conectado consigo mesmo. “A gente tem uma memória para frente e uma memória para trás. A memória para trás são essas que a gente carrega de experiência que já viveu, e a memória para frente são os vislumbres que a gente tem, às vezes, de um sonho que quer atingir, de um lugar que quer ir ou de um relacionamento que quer ter”, comenta o diretor.
Artista há 20 anos, Guily sempre gostou do conceito de ser o artesão da própria arte. Apesar das dificuldades que o cinema independente enfrenta, o diretor quis mostrar que é possível criar no audiovisual sem uma estrutura profissional, apenas com uma câmera e determinação. “O que vale mesmo é o coração artístico, a vontade de fazer e a inspiração que vem dali”.
Fazem parte do elenco Luciana Bollina, Jonathas Joba, Renata Bittencourt e Ana Flora Drumond, artista oriunda de uma área quilombola do interior de Goiás que faz sua estreia no cinema. A produção do longa é assinada pela Lince Art Experience.
Serviço
Memórias Sobre o Espaço e o Tempo
Por Guily Machovec. Nesta quarta-feira (27/5), às 19h30, no Cine Brasília (106/107 Sul). Entrada gratuita, mediante a retirada de ingresso na bilheteria. Classificação livre.
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel