Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (31/5)

Data estelar: Lua Cheia em Sagitário.

O desenvolvimento da lógica permitiu ao ser humano tomar distância intelectual da realidade para a observar, flexionando a mente sobre si mesma na atividade que se chama de reflexão, produzindo o mesmo efeito que resulta de colocar dois espelhos enfrentados, imagens infinitas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo do tempo se tornou tão natural esse distanciamento reflexivo que acabamos assumindo que nós somos uma coisa diferente da realidade que tentamos compreender através da lógica reflexiva, e agora tentamos, por todos os meios, reconectar o que nunca se desconectou.

A lógica reflexiva é importante, mas tão enganosa quanto a simuladora de talento, que é a inteligência artificial, surpreendente em seus raciocínios, mas totalmente incapaz de perceber que a observação é desprovida das conexões sensíveis e sencientes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Todas essas ideias que surgem aos borbotões precisam ser ordenadas da melhor maneira possível, com sabedoria, porque a despeito do entusiasmo que provocam, não haveria tempo hábil o suficiente para realizar todas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para consolidar seus interesses e sua alma se sentir novamente segura e confiante, não é imprescindível fazer grandes manobras, mas pequenos, porém, significativos movimentos que conduzam você a esse objetivo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Dá a impressão que seria propício tomar todas as iniciativas que foram sendo deixadas para depois, porém, não haveria suficiente tempo hábil para tantas, portanto, melhor você selecionar somente as mais importantes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Busque um lugar em que sua alma se sinta segura, tomando distância desse monte de demandas absurdas que as pessoas andam fazendo umas às outras. Há um cansaço que precisa ser respeitado e cuidado, é existencial.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Suas pretensões hão de ser articuladas com as pretensões das pessoas que fazem parte do seu caminho, porque se você forçar demais para que prevaleça apenas sua vontade, haverá rebeliões e isso atrasará tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite repetir o que tenha dado certo outrora, procure se reinventar o mais completamente possível, porque dessa forma você apontará ao futuro promissor em vez de se apegar ao passado que já foi superado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A vertigem que dá ver que tudo muda muito rapidamente há de ser controlada da melhor maneira possível por você, porque essa não anuncia um futuro errado, é apenas a manifestação de como as coisas andam no mundo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua alma encontra razões para confirmar que há algo errado e desafiador em marcha, porém, nada indica que essas razões, ainda que bem formuladas, sejam certeiras. São suposições teóricas que seria melhor desconsiderar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é quando sua alma percebe que algumas pessoas que sempre foram simpáticas e sedutoras precisam ser postas à distância, porque ocupam o lugar da construção de relacionamentos que seriam mais produtivos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando você perceber que por mais esforço que fizer não dá para mudar o rumo das coisas, tome a atitude de se adaptar e sair do protagonismo, pois, assim você poupará recursos físicos e intelectuais. Adaptação.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando as pessoas se entendem, o regozijo se multiplica, assim como também os benefícios. Não dá para entender a razão de nossa humanidade buscar regozijo, mas ao mesmo tempo deixar de se articular devidamente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Da mesma forma com que você encontra argumentos para justificar o medo, também encontrará argumentos fortes para validar a coragem. No fim, você escolherá a que divindade adorar, a do medo ou a da coragem. Em frente.