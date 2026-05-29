Beatriz Reis é barrada de bar em Miami por usar roupa íntima

Beatriz Reis é barrada de bar em Miami por usar calcinha fio-dental e vestido transparente - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A viagem de Beatriz Reis por Miami, nos Estados Unidos, ganhou um capítulo inesperado e virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira, 28 de maio. A ex-participante do BBB 24 compartilhou registros de sua passagem pela cidade americana, mas revelou que acabou enfrentando um contratempo por conta da roupa escolhida para a noite.

Conhecida pelo estilo marcante, a influenciadora apostou em um vestido preto transparente, com detalhes brilhantes e lingerie aparente, além de sandália de salto fino, bolsa preta e óculos escuros para completar a produção. Nas redes sociais, ela publicou fotos do visual e resumiu o momento com a legenda: Vivendo em Miami.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar do glamour, a noite não saiu exatamente como o esperado. Em vídeos publicados nos stories, Bia contou que ela e um amigo foram impedidos de entrar em um estabelecimento por não atenderem às regras de vestimenta do local. Segundo a influenciadora, o visual ousado acabou pesando na decisão. "Vocês sabiam que muitos lugares aqui tem um filtro de vestimenta e barram quem deixa a pele muito exposta, por exemplo?", comentou. O amigo da ex-BBB, que vestia uma regata branca, também teria sido barrado.

Leia também: Feira de CDs chega à segunda edição na Infinu com trocas e discotecagem

Surpresa com a situação, a influenciadora contou que precisou mudar os planos. "Eu fiquei passada", disse ela, ao explicar que o grupo decidiu procurar outro restaurante para jantar. Ainda nos stories, Beatriz mostrou detalhes do look escolhido e brincou ao mencionar a leve transparência da peça usada durante o passeio.

Mesmo com o imprevisto, o visual fashionista roubou a cena entre os seguidores. A transparência do vestido e a proposta ousada da produção renderam uma enxurrada de comentários, transformando o look em um dos assuntos mais comentados da publicação.

O texto Beatriz Reis é barrada de bar em Miami por usar calcinha fio-dental e vestido transparente foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.