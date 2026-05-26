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Feira de CDs chega à segunda edição na Infinu com trocas e discotecagem

Idealizado por Cláudio Bull e Ulisses de Freitas, projeto Vinil é coisa de cringe será realizado neste domingo (31/5), das 12h às 19h

Feira realizada na Infinu resgata qualidades do CD diante dos altos preços dos vinis - (crédito: Divulgação)
Feira realizada na Infinu resgata qualidades do CD diante dos altos preços dos vinis - (crédito: Divulgação)

 Ao perceber o que chamaram de “elitização dos discos”, dois aficionados por música decidiram criar um evento que pudesse reverter essa tendência. A feira Vinil é cringe, que chega à segunda edição, resgata o protagonismo do CD, com trocas e discotecagem neste domingo (31/5), das 12h às 19h, na Infinu. A entrada é gratuita.

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A feira nasceu para incentivar o desapego e a redescoberta de acervos pessoais, com preços que variam entre R$ 5 e R$ 50. “Queremos criar um espaço onde as pessoas possam garimpar CDs, conversar sobre música, trocar referências, descobrir artistas e sair felizes com uma sacola cheia sem precisar gastar uma fortuna”, diz Ulisses de Freitas, organizador do evento. O título provocativo, segundo ele, é uma brincadeira que carrega críticas ao preço dos vinis.

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“O CD tem muitas qualidades que, às vezes, acabam esquecidas nesse retorno do vinil. Ele oferece uma excelente fidelidade sonora, grande durabilidade, praticidade e acesso mais democrático à música física. Muitos discos clássicos dos anos 1980, 1990 e 2000 foram pensados originalmente para o CD, inclusive na dinâmica do som e na própria experiência do encarte”, completa Ulisses. 

A programação inclui discotecagens realizadas com CDs originais, em sets comandados por Cláudio Bull, Ulisses de Freitas, Pedro Brandt e Lua Alencar. Rock alternativo, música eletrônica e vocais femininos dos anos 1990 e 2000 são os eixos do repertório. O evento também reúne expositores de CDs, fanzines e livros, como Ricardo Tubá, Nathan Kocawicz e Oto Livraria.


Serviço


Feira Vinil é coisa de cringe

Neste domingo (31/5), das 12h às 19h, na Infinu. Entrada gratuita.


*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 26/05/2026 17:45
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