Inscrições para Prêmio Pallas de Literatura chegam aos últimos dias

Autores de livros inéditos de contos têm até esta sexta-feira (29/5) para se inscrever no Prêmio Pallas de Literatura. A iniciativa, criada em 2024, é voltada para escritores autodeclarados negros. O resultado será anunciado no segundo semestre deste ano, e o vencedor ganhará publicação pela Pallas em 2027, além de receber mentoria a respeito do mercado editorial.

No processo de avaliação, uma equipe fará a triagem dos originais para verificar o cumprimento das regras do edital. Em seguida, as obras serão encaminhadas a subcomissões de leitura, que definem uma lista de finalistas. Os nomes dos jurados serão mantidos em sigilo durante o processo e divulgados no fim do certame.

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Essa é a primeira vez que o concurso recebe contos. A expectativa, segundo a editora Cristina Warth, é que o número de inscrições aumente por causa disso. Os vencedores das duas edições anteriores foram a escritora brasiliense Tatiana Nascimento, com o romance Água de maré, e a pernambucana Márcia Moura, autora de Malhada das Graúnas.





Serviço



Inscrições para o Prêmio Pallas de Literatura até amanhã (29/5) pelo site https://www.premiopallas.com.br/.