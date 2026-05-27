Sátira da história política do Brasil estreia no Teatro dos Bancários

‘Esgoto - O cheiro que sobe do ralo’ estará em cartaz nos dias 30 e 31 de maio, no Teatro dos Bancários - (crédito: Maíra Malhadas/Divulgação)

Terror, absurdo, comédia e crítica social se misturam no espetáculo teatral Esgoto — O cheiro que sobe do ralo, em cartaz no sábado (30/5) e no domingo (31/5), às 20h, no Teatro dos Bancários. A produção independente é do Poetizar Coletivo Teatral e os ingressos estão disponíveis pelo Sympla por R$50 (inteira) e R$25 (meia).

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A peça é uma sátira contemporânea dos últimos anos da história política do Brasil. O roteiro é resultado de uma pesquisa que se iniciou no ano das últimas eleições presidenciais, em 2022, a partir dos memes e notícias que circulavam desde 2018. De acordo com o diretor Rômulo Mendes, a obra tem intenção de provocar o riso, mas é também uma crítica à extrema-direita e à ignorância de parte da população.

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No elenco de Esgoto — O cheiro que sobe do ralo estão Abaetê Queiroz, Antônio Lima, Bruno Coeoli, Camila Meskell, Julian Pessoa, Marcellus Inácio, Mayra Del Duca e Paula von Kostrisch. Rômulo Mendes dirige a peça e o cenário, a luz é de Abaeté e a sonoplastia de Maíra Malhadas, com a produção de Silvia Viana. A maquiagem é de Bruno e o figurino é produzido pela Caixa Cênica. Mais informações estão disponíveis no Instagram @poetizar.coletivo.teatral.

Serviço

Esgoto — O cheiro que sobe do ralo

Sábado (30/5) e Domingo (31/5), às 20h, no Teatro dos Bancários. Ingressos: R$50 e R$25 (meia), disponíveis pelo Sympla. Classificação: 14 anos