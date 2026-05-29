Juliette dá detalhes de casamento com Kaique Cerveny: "Vou contar" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Juliette deu mais detalhes do seu casamento com o influencer Kaique Cerveny, nesta quinta-feira (28), nos stories. A ex-BBB revelou que usará três vestidos no evento.

"Finalmente, escolhi as pessoas que vão fazer os vestidos, os estilistas. Vocês vão ficar passados. Serão três vestidos. Um numa cerimônia mais íntima, só com as nossas famílias, que é muito especial. Vou contar pra vocês depois. Outro pra cerimônia e outro pra balada", disse.

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A cantora também revelou que, no seu grupo de amigos, era a primeira a descartar qualquer possibilidade de se casar. "Pra quem não queria casar, pra quem não sonhava em casar, hein? Agora são três vestidos. Tá passada? Eu tô", comentou.

"O engraçado é que, do meu grupo de amigas, eu sou uma das poucas que não queria casar. Todo mundo dizia: ‘Ah, quero casar’, e eu dizia: ‘Não, eu quero não'", completou.

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