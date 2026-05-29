Saturou? Felipe Pezzoni anuncia saída da Banda Eva após 14 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Felipe Pezzoni, nesta quinta-feira (28), anunciou sua saída da Banda Eva, uma das mais tradicionais da axé music, em um vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais. O cantor sairá para carreira solo após o Carnaval 2027.

"São quase 14 anos de momentos muito especiais à frente da Banda Eva. Muita música, encontros, histórias e uma caminhada linda construída ao lado de vocês", comentou.

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Em 2027, após o Carnaval, eu seguirei em um novo projeto, seguirei em carreira solo. Meu coração há tempos direcionava para esse caminho. Eu acho que chegou o momento, disse.

Felipe também revelou que vai continuar sendo empresariado pelo Grupo Eva, que também cuida da carreira de outros artistas, como Xanddy Harmonia. "E tem uma coisa que me deixa muito feliz nesse novo momento: seguimos juntos. O Grupo Eva continua comigo nessa caminhada, e continuarei fazendo parte dessa história, agora no casting do Grupo Eva, vivendo a nova fase da minha carreira solo. Isso não é um fim. É continuidade". prometeu.

MÚSICA | Vocalista da Banda Eva anuncia saída da banda após 14 anos

Felipe Pezzoni anunciou nas redes sociais que seguirá carreira solo pic.twitter.com/rLNkJqJRra — Metrópoles (@Metropoles) May 28, 2026

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