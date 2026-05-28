CineClube Mapati exibe sessão gratuita do filme Minha Irmã e Eu

Nesta sexta-feira (29/5), Mapati exibe filme "Minha Irmã e Eu" com entrada gratuita - (crédito: Espaço Cultural Mapati)

Em comemoração ao aniversário de três anos do CineClube Mapati — iniciativa do Espaço Cultural Mapati que oferece sessões gratuitas mensais de filmes e documentários —, a edição do mês de maio é a produção Minha Irmã e Eu (2023). Estrelado pelas atrizes Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, o filme é uma comédia nacional que acompanha duas irmãs goianas com personalidades opostas. A exibição será nesta sexta-feira (29/6), às 19h30.

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Criado por Marcos Martins, o programa de atividades do CineClube Mapati começou em 1° de julho de 2023, com a exibição do filme Cuba Jazz. Desde então, o projeto reúne públicos variados em sessões que recebem, em média, entre 10 e 40 espectadores. As exibições variam entre curtas, médias e longas-metragens, além de documentários de relevância política, cultural e social.

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Com o objetivo de ser um espaço de resistência cultural e de formação de público, o Cine Clube foi criado para estimular o olhar crítico e ampliar o acesso à experiência coletiva do cinema. “Mais do que exibir filmes, o projeto busca promover encontros, debates e ampliar o acesso ao cinema, especialmente em um momento em que a experiência coletiva das salas vem sendo substituída pelo consumo individual das plataformas digitais”, afirma Marcos Martins, idealizador do projeto.





Serviço

CineClube Mapati – Edição de aniversário

Nesta sexta-feira (29/5), às 19h30, no Espaço Cultural Mapati. Entrada gratuita. Classificação livre.