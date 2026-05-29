Ex-atriz revela que retomou carreira após inspiração em Débora Falabella





Karol Lannes, que atualmente pode ser vista na reprise de Avenida Brasil (2012), na pele de Ágatha, a filha de Carminha (Adriana Esteves), abriu o coração ao relembrar a parceria com Débora Falabella, que interpretou a protagonista da novela, Rita.

Em entrevista ao portal Gshow, a ex-atriz mirim contou que contracenar om com a artista a fez querer voltar ao teatro. "Quero muito voltar a contracenar com a Debora Falabella. Fui assistir ‘Prima Facie’, o monólogo que estava em cartaz em São Paulo, e a atuação dela me tocou de uma maneira muito profunda", declarou.

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Karol Lannes detalhou como a experiência de assistir Débora Falabella no palco a influenciou em seus próximos passos na carreira. "Até me emociono de falar, porque assisti ao monólogo da Debora e sabia que já estava sentindo essa falta. Ali, tive certeza de que é no palco que o artista estuda, se testa, porque tudo dentro do audiovisual é muito montado, tem corte, muda cenário, muda ângulo, muda som. No teatro não, teatro é uma atuação que segura tudo", disse.

Ainda que não tenha sido confirmada na continuação de Avenida Brasil – que recebeu o título provisório de Filhos do Divino -, a atriz adianta também o desejo de interpretar uma vilã anti-heroica, com um passado conturbado, em um projeto futuro.

"Quero explorar esse lado sombra que tenho na minha vida. Queria muito explorar uma personagem esotérica, queria muito fazer uma bruxa. Fiz recentemente uma vampira numa série, gostei muito. Gosto muito de seres místicos, gosto muito de policiais, personagens que fujam bem da minha rotina também", afirmou Karol Lannes.

O texto Ex-atriz de Avenida Brasil revela que retomou carreira após inspiração em Débora Falabella foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.