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Sabrina Sato diz o que considera mais sexy em Nicolas Prattes

Apresentadora comenta relação com o ator e cita diferença entre signos

Sabrina Sato diz o que considera mais sexy em Nicolas Prattes - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Sabrina Sato diz o que considera mais sexy em Nicolas Prattes - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sabrina Sato usou as redes sociais nesta sexta-feira (29/5), e chamou atenção ao revelar o que considera mais sexy no marido, Nicolas Prattes.

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Através do Instagram, a a apresentadora foi questionada sobre a convivência com o ator da Globo devido à diferença dos signos. Segundo ela, a astrologia não impede que o casal tenha sintonia.

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"Nicolas, taurino, ama estabilidade. Eu, aquariana, amo surpreender até eu mesma. Mas tem muita química, viu? Porque taurino fica fascinado pensando: ‘Ela é completamente maluca'", apontou Sabrina Sato.

"Que lindo"

"E a aquariana olha para o taurino e pensa: ‘Ele tem a mesma rotina há 11 anos! Que lindo! Que sexy!", declarou Sabrina Sato, ao se referir à correria profissional de Nicolas Prattes.

Nicolas, inclusive, atualmente está no ar em A Nobreza do Amor, novela das seis da Globo, e emenda um trabalho após o outro na TV. Nas redes sociais, compartilha conteúdo lifestyle esportivo, com participações em crossfit, corrida, surfe e skate.

O texto Sabrina Sato revela o que considera mais sexy em Nicolas Prattes: Que lindo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 29/05/2026 10:15
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