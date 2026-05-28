Flávio Bolsonaro reage à decisão dos EUA sobre PCC e CV

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu nas redes sociais ao anúncio de que os Estados Unidos classificarão o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Em publicação em seu perfil do X, nesta quinta-feira (28/5), o parlamentar comemorou a decisão e escreveu: “Grande dia”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Grande dia ???? https://t.co/XxzokXNzxV
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 28, 2026
A manifestação ocorreu depois do governo dos EUA confirmar a inclusão das duas facções na lista de grupos terroristas globais. A medida prevê sanções como bloqueio de bens, restrições financeiras e maior cooperação internacional no combate ao crime organizado.
A decisão se deu após o pré-candidato à Presidência da República ter se reunido com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington na terça-feira (26/5).
Na ocasião, Flávio afirmou ter defendido junto ao governo norte-americano o endurecimento das ações contra as organizações criminosas brasileiras.