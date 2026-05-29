Lore Improta relata dificuldades em primeira noite em casa com filho

A primeira noite em casa de Levi, filho caçula de Lore Improta e Léo Santana, não foi exatamente tranquila. Na madrugada desta sexta-feira (29/5), a dançarina compartilhou uma foto com o caçula no colo, dizendo que, mesmo pouco depois das 3h da manhã, ainda não tinha conseguido "pregar os olhos".
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Apesar da noite em claro, ela destacou esses primeiros momentos dos recém-nascidos em casa são mesmo difíceis e deixou uma mensagem de incentivo para mães de primeira viagem. "Nesse início é assim mesmo, mamães. Não desistam."
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Poucas horas depois, Lore compartilhou um novo Stories, já na própria cama, relatando "noite e madrugada intensas", novamente encorajando outras mães. "Quando achar que tá difícil ou que não vai conseguir, lembre-se que seu bebé está nos seus braços da maneira que sonhou. Essa fase passa rápido. Mas sei que não é fácil. Estamos juntas."
Levi nasceu na última terça-feira, em Salvador, e a família deixou a maternidade na quinta. Além dele, Lore e Santana são pais de Liz, de 4 anos. Ambos os filhos comemoram o aniversário no mesmo dia.