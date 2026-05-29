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Ex-namorado de Madonna provoca imaginação dos fãs: "Que homem lindo"

Jesus Luz exibe corpo sarado em ensaio ousado nas redes

Ex-namorado de Madonna provoca imaginação dos fãs:
Ex-namorado de Madonna provoca imaginação dos fãs: "Que homem lindo" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jesus Luz usou as redes sociais na última quarta-feira (27/5) e provocou os seguidores de plantão ao publicar um clique onde surgiu totalmente pelado, da forma em que veio ao mundo, em uma pose íntima.

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Através do Instagram, o modelo e ex-namorado da cantora Madonna surgiu nu no chuveiro, e esbanjou o corpo sarado e algumas de suas tatuagens à mostra. "A sua energia é a sua maior força. Que nada nem ninguém tire isso de você. Mais um clique brabo do Vinny Nunes", escreveu Jesus Luz, na legenda do post na plataforma onde coleciona mais de 1 milhão de seguidores.

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Nos comentários, o ex-namorado de Madonna foi recepcionado com uma enxurrada de elogios. "Jesuuus do céu", "Perfeito", "Maravilhoso", "Nossa, que homem lindo! Não existe outro igual" "É muita beleza numa foto só", escreveram alguns internautas.

O texto Ex-namorado de Madonna posa pelado e provoca imaginação dos fãs: Que homem lindo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 29/05/2026 15:48 / atualizado em 29/05/2026 15:48
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