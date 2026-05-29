Jovens são condenados por plano de atentado em show de Taylor Swift

As investigações apontaram que o acusado escolheu como alvo o estádio Ernst Happel, onde os shows de Taylor Swift aconteceriam. - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Justiça da Áustria condenou, na última quinta-feira (28/5), dois jovens acusados de planejar um atentado terrorista durante um show da cantora Taylor Swift em Viena, em 2024. O principal réu do caso, identificado como Beran A., de 21 anos, recebeu pena de 15 anos de prisão por crimes relacionados ao terrorismo e participação em uma célula extremista ligada ao grupo Estado Islâmico.

Leia também: Taylor Swift lidera mercado global da música pelo quarto ano seguido

Após horas de deliberação, o júri considerou Beran A. culpado de todas as acusações apresentadas pelo Ministério Público austríaco. O jovem havia admitido os crimes durante o julgamento, com exceção da acusação de cumplicidade em tentativa de homicídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo as autoridades, o jovem era um dos responsáveis pelo plano de ataque que levou ao cancelamento dos três shows da “Eras Tour” em Viena no verão europeu de 2024. Outro acusado no processo, Arda K., também de 21 anos, foi condenado a 12 anos de prisão. Os dois ainda podem recorrer das sentenças.

Durante a leitura do veredicto, Beran A. demonstrou nervosismo no tribunal, segundo relatos da imprensa local. Em sua declaração final, pediu desculpas e afirmou querer expressar arrependimento. No depoimento prestado durante o julgamento, o jovem contou que chegou a acreditar que precisava “fazer a jihad” ou “guerra santa”, mas disse ter tido medo de morrer.

As investigações apontaram que o acusado escolheu como alvo o estádio Ernst Happel, onde os shows de Taylor Swift aconteceriam. Ele também detalhou em tribunal como recebeu instruções para fabricar explosivos e buscou orientação sobre armas em grupos de conversa ligados ao extremismo islâmico e junto a integrantes do Estado Islâmico.

Segundo o Ministério Público do país, os dois condenados integravam uma “célula terrorista altamente perigosa”, que planejava realizar diferentes ataques em nome do grupo extremista. Um terceiro suspeito, identificado como Hasan E., foi detido na Arábia Saudita e também é investigado por participação nas ações.

Os promotores afirmam ainda que Beran A. compartilhava propaganda do Estado Islâmico em aplicativos de mensagens e teria participado do planejamento de outros atentados fora da Áustria. Entre as acusações, está a suposta incitação para que Hasan E. atacasse um agente de segurança em Meca, em 2024. O suspeito nega envolvimento nesse episódio.

Leia também: Cantora Taylor Swift tem decoração brasileira rara em casa; veja

O plano contra o show de Taylor Swift foi descoberto e interrompido com apoio dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Na época do cancelamento das apresentações em Viena, a cantora afirmou nas redes sociais que a situação trouxe “uma nova sensação de medo” e uma “culpa tremenda” pelas pessoas que planejavam comparecer aos shows.

O caso teve desdobramentos também na Alemanha. No ano passado, um tribunal de Berlim condenou um adolescente sírio de 16 anos por ajudar no planejamento do atentado. Ele recebeu pena de 18 meses de prisão com direito suspensão condicional da pena.

Com informações da AFP.

Saiba Mais Diversão e Arte Pedro Ortaça, referência da música gaúcha, morre aos 83 anos

Pedro Ortaça, referência da música gaúcha, morre aos 83 anos Diversão e Arte Sabrina Sato diz o que considera mais sexy em Nicolas Prattes

Sabrina Sato diz o que considera mais sexy em Nicolas Prattes Diversão e Arte Ex-atriz revela que retomou carreira após inspiração em Débora Falabella

Ex-atriz revela que retomou carreira após inspiração em Débora Falabella Diversão e Arte Saturou? Felipe Pezzoni anuncia saída da Banda Eva após 14 anos

Saturou? Felipe Pezzoni anuncia saída da Banda Eva após 14 anos Diversão e Arte Juliette dá detalhes de casamento com Kaique Cerveny: "Vou contar"

Juliette dá detalhes de casamento com Kaique Cerveny: "Vou contar" Diversão e Arte Beatriz Reis é barrada de bar em Miami por usar roupa íntima