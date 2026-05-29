Lucas Pacífico lança single 'Atalhos não cortam caminhos (tanto faz)'

Agora no terceiro álbum solo da carreira, Lucas Pacífico encara a produção artística com mais calma, ou, como define, “sem mais aquela ânsia da juventude de dominar o mundo”. Refletindo a nova fase da vida, o músico de Taguatinga lançou o videoclipe de Atalhos não cortam caminhos (tanto faz), primeiro single do disco Ficando velho e acabado.

A canção reflete as crenças e vontades de Pacífico e a confiança sobre a própria obra. “O single é sobre essa jornada de viver pela arte sem fazer concessões com relação a estilos ou o que faz mais sucesso”, diz. “É olhar para o próprio trabalho e ter a paciência e humildade de acreditar em si. A estrada é longa e atalhos não cortam caminhos. O atalho já é um caminho por si só.”

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O clipe, gravado em uma zona rural, simboliza a trajetória do artista, por vezes, em caminhos difíceis. “Acho que a mensagem principal da música e do clipe é a resiliência do artista. Ter a calma de seguir em frente, independente dos desafios, e fazer a sua arte independente de números ou repercussões”, define Pacífico.

Ficando velho e acabado, álbum ainda sem data de estreia confirmada, é composto de nove faixas. “É clichê falar, mas é uma fase mais madura realmente, tanto pela idade, quanto pelo entendimento que tenho do meu som”, diz Pacífico. Comparado aos projetos anteriores, focados na guitarra, o disco destaca a voz e o violão, inspirado por nomes como Tim Maia, Cassiano, Hyldon e os músicos do Clube da Esquina.

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O álbum demorou dois anos para ser finalizado, o que, para Pacífico, é o reflexo da exaustão diante do acúmulo de trabalhos. “Essa demora é um reflexo do que inspira o título do álbum, que é como me sinto, diante da vida de artista, tendo que trabalhar em vários trabalhos, que não se relacionam com a música”, afirma. “Temos na cabeça, mesmo que inconscientemente, que temos que atingir certos objetivos quando somos ainda jovens. Aquele velho clichê de ‘velho demais para o rock n’ roll’. Então você chega aos 37 anos, ainda com as mesmas vontades, mas sem o mesmo tempo, a mesma energia.”





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel