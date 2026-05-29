Madonna revela quem foi o melhor parceiro sexual da vida

A declaração foi feita em tom de mistério ao tabloide 'Page Six', durante a promoção do seu novo álbum, 'Confessions II' - (crédito: Reprodução)

A cantora Madonna, de 67 anos voltou a movimentar as redes sociais após revelar, em uma entrevista descontraída ao site Page Six, quem teria sido o melhor parceiro sexual da vida. Em tom de mistério a rainha do pop contou “ "Só vou citar nomes de pessoas mortas", disse ela antes de sussurrar o famoso: "John Kennedy Jr".

A declaração surpreendeu o público e rapidamente repercutiu entre fãs e veículos internacionais. Após a revelação, uma das pessoas que participavam da conversa comentou sobre a fama de Kennedy Jr. e complementou: "Todo mundo diz que o p** dele era enorme e que ele era muito bom de cama". Madonna apenas confirmou a afirmação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A interação ocorreu em meio a divulgação do novo álbum da cantora, Confessions II. Em vez de realizar uma coletiva de imprensa tradicional, a artista participou de um vídeo especial ao lado do dramaturgo Jeremy O. Harris, da drag queen Bob The Drag Queen, da dançarina Ivy Mugler, do designer Raul Lopez e de Marcello Gutierrez, do programa ID, divulgado com exclusividade pelo Page Six.

Na época em que Madonna conheceu Kennedy Jr., a cantora era casada com o ator Sean Penn, enquanto ele se relacionava com a atriz Christina Haag. Apesar da repercussão do romance, pessoas próximas ao jornalista e advogado minimizaram o envolvimento no livro JFK Jr.: An Intimate Oral Biography. Na obra, um amigo de Kennedy Jr. afirmou que o relacionamento “mal chegou a ser um caso passageiro”.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes