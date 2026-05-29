Inscrições abertas para atores participarem da peça A casa que sussurra

Casa de Ferreiro Companhia de Teatro busca atores para 'A casa que sussurra' - (crédito: Divulgação)

Para comemorar 15 anos de fundação, a Casa de Ferreiro Companhia de Teatro abriu inscrições para atores interessados em participar do espetáculo A casa que sussurra, peça que pretende dar vida aos personagens coadjuvantes da obra de Nelson Rodrigues. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário virtual.

A imersão cênica para montagem da apresentação começa em setembro deste ano e se estende até maio de 2027; os encontros acontecerão regularmente às quintas-feiras, de 19h30 às 21h30. A proposta da Casa de Ferreiro Companhia de Teatro é que cada ator escolha o próprio personagem coadjuvante, investigue a performance e confeccione o figurino a partir do processo de leitura e debate da produção de Nelson Rodrigues.

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O processo de imersão será conduzido por Bruno Estrela. A montagem final de A casa que sussurra será apresentada num casarão nos arredores de Brasília, com o objetivo de fazer com que o espaço integre a apresentação como mais um personagem. Durante o espetáculo, o público percorrerá cômodos, escadas e o porão do local.

Serviço

A casa que sussurra

Da Casa de Ferreiro Companhia de Teatro. Inscrições gratuitas, por meio de formulário virtual.