Os sete lançamentos que o Prime Video aposta para junho

A plataforma também expande os conteúdos de suas assinaturas adicionais. - (crédito: EdiCase)

Junho se aproxima e o Prime Vídeo preparou diversos lançamentos para o mês. Entre continuações aguardadas, produções brasileiras e até clássicos do cinema, a plataforma aposta em um catálogo diversificado para atrair diferentes tipos de públicos.

Além dos títulos que entram no streaming, o serviço também amplia as opções da Loja Prime Vídeo e das assinaturas adicionais, que incluem plataformas como Apple TV+, HBO Max, Telecine, Crunchyroll, Premiere e NBA League Pass.

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Confira os sete principais lançamentos do Prime Video para junho de 2026:

1. Sua Culpa: Londres - (17/6)

A sequência do remake britânico inspirado na trilogia da escritora Mercedes Ron chega como uma das maiores apostas românticas do mês. O longa dá continuidade ao drama vivido pelos protagonistas após os acontecimentos do primeiro filme e promete aprofundar os conflitos familiares e amorosos que conquistaram o público jovem.

2. A Lenda de Vox Machina - Temporada 4 (3/6)

A animação baseada na campanha de RPG do grupo Critical Role retorna para sua quarta temporada. Conhecida pelas cenas de ação intensas, humor ácido e narrativa fantasiosa, a série consolidou uma base fiel de fãs e figura entre as produções de animação adulta mais populares do streaming.

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3. O Roubo da Taça - (9/6)

Em clima de Copa do Mundo, o cinema nacional ganha espaço com um longa inspirado em um dos episódios mais curiosos da história do futebol brasileiro: o desaparecimento da taça Jules Rimet. A produção mistura suspense, humor e nostalgia ao revisitar um caso que marcou o esporte no país.

4. Destruição Final 2 - (5/6)

Misturando ação, suspense e cenas de grande impacto visual, o longa acompanha personagens tentando sobreviver em meio a uma série de catástrofes devastadoras. A sequência aposta em momentos de tensão constante, efeitos especiais grandiosos e uma corrida contra o tempo para evitar uma tragédia ainda maior.

5. Os Estranhos: Capítulo 2 - (20/6)

O terror psicológico retorna com mais perseguições e cenas angustiantes envolvendo os misteriosos assassinos mascarados. O novo capítulo aprofunda o clima sombrio da franquia, trazendo suspense intenso e situações claustrofóbicas que prometem prender os fãs do gênero.

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6. Depois Daquele Ano - Temporada 1 - (10/6)

Baseada no best-seller da escritora Carley Fortune, a série romântica acompanha reencontros, memórias do passado e dilemas emocionais envolvendo primeiros amores. A produção aposta em uma narrativa sensível e nostálgica, explorando relações, amadurecimento e segundas chances.

7. Five Nights at Freddy's 2 - (6/6)

Inspirada na famosa franquia de videogames, a sequência expande o universo sombrio dos animatrônicos assassinos. O novo filme promete sustos ainda mais intensos, novos mistérios e uma atmosfera assustadora que conquistou os fãs do primeiro longa e dos jogos.

Com apostas que vão de futebol, até romance, passando por fantasia, animação e terror psicológico, junho promete ser um dos meses mais movimentados do ano para os assinantes da plataforma.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca