Neymar se transforma em desenho e lança Ney Ney antes da Copa

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, Neymar vai ganhar uma versão animada nas redes sociais. O lançamento do personagem, chamado Ney Ney, será nesta sexta-feira (29/5). Assim, ele terá conteúdos voltados ao público digital, com presença em plataformas de vídeo e redes sociais.

A ideia do projeto é criar um universo inspirado no craque da Seleção Brasileira, com publicações, histórias e esquetes em diferentes idiomas. Nesse sentido, o desenvolvimento do personagem aconteceu por meio de uma parceria entre a NR Sports. Essa empresa administra a carreira e imagem de Neymar e se junto a FlyMedia, especializada em influenciadores digitais criados com inteligência artificial.

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Com mais de 420 milhões de seguidores somados nas redes sociais, o craque segue entre os atletas de maior alcance digital no mundo. O lançamento do personagem animado Ney Ney faz parte de uma estratégia para fortalecer ainda mais a presença do camisa 10 da Seleção Brasileira no ambiente online às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

Estamos construindo um projeto pensado desde o início para dialogar com audiências globais, conectando esporte, entretenimento e tecnologia em diferentes plataformas. O Neymar Jr. é uma das personalidades mais relevantes do mundo, e transformar essa força cultural em um universo animado amplia as possibilidades de interação com fãs e marcas de uma forma inédita, afirmou a NR Sports em comunicado divulgado pelas empresas.

Esse lançamento representa uma mudança importante na indústria de mídia digital. As personalidades deixam de atuar apenas como creators para se tornarem propriedades intelectuais capazes de gerar narrativas contínuas, novos formatos de conteúdo e oportunidades de licenciamento em escala global, disse o CEO e cofundador da FlyMedia Victor Trindade.