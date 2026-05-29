Sociedade de Psicanálise de Brasília exibe filme sobre Freud neste sábado

A Sociedade de Psicanálise de Brasília (SPBsb) realiza, neste sábado (30/5), às 14h30, a exibição gratuita do filme Outsider. Freud. Ao final da sessão, haverá debate com o diretor da obra, Yair Qedar, on-line. Para participar do evento, que ocorre no Auditório 3 do UniCeub, é preciso se inscrever neste link.

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A atividade será coordenada pelo diretor de Comunidade e Cultura da SPBsb, José Costa Sobrinho. O debate terá tradução simultânea de Liège Didonet e intervenções das psicanalistas Lúcia Passarinho e Áurea Chagas Cerqueira. A proposta é articular cinema e psicanálise, com foco na vida e legado de Sigmund Freud.

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O filme, organizado em quatro atos, combina animação, sonhos e reflexões de psicanalistas para explorar as experiências de marginalização de Freud como judeu em Viena durante a ascensão de Hitler. Novas dimensões do legado do fundador da psicanálise são apresentadas.

Serviço:

Exibição de Outsider. Freud, neste sábado (30/5), às 14h30, no Auditório 3 do UniCeub. Entrada gratuita. Inscrições neste link.