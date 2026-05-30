Scheila Carvalho diz que treino pesado "deixou de ser só estética" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Scheila Carvalho refletiu sobre o seu atual momento: uma mulher de 52 anos que mantém o corpo malhado, mas com outros objetivos. Em um vídeo mostrando seu treino pesado, a dançarina comentou sobre as mudanças.

"Chegar aos 52 anos não é só sobre envelhecer, é sobre despertar, sabe? Hoje eu me conheço mais, eu me respeito mais e cuido de mim com mais consciência. O treino deixou de ser só estética, virou saúde, energia e presença", filosofou.

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"Eu não treino só corpo. Eu treino minha vitalidade, minha liberdade de continuar vivendo com intensidade. Me sinto ativa, me sinto forte, me sinto jovem de alma, porque qualidade de vida não tem idade, tem escolha", acrescentou.

Scheila comentou que não tem medo do envelhecimento porque mudou sua perspectiva de vida. "E eu escolho todos os dias não parar. Envelhecer é, sim, inevitável, agora se sentir viva é uma decisão".