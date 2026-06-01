Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (1/6)

Data estelar: Mercúrio ingressa em Câncer; Lua Cheia e Vazia.

Enquanto nossa humanidade continuar existindo sobre o convencimento de não haver qualquer relação de interdependência entre os reinos visíveis e invisíveis da natureza em nosso planeta, continuaremos todos vivendo em estado de carência, pressentindo que falta algo, uma falta que, além de ser um atributo que nutre o desejo, é também uma percepção realista de nos termos exilado artificialmente da Terra.

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Durante as Luas Cheias a relação de interdependência fica exaltada, muito especialmente entre nosso reino e aquele que chamamos de espiritual, e por não ritualizarmos adequadamente o momento, na hora em que a Lua Cheia fica Vazia, como agora, em períodos longos, ficamos cheios de energia, porém, sem um objetivo nobre para investir essa energia, e como resultado, em vez de elevação deslizamos na direção da brutalidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pensando bem se chega longe, mas pensando bem e fazendo ainda melhor sua alma se torna imbatível. Sem precipitação, sem urgência, tome todo o tempo que seja necessário para amadurecer seus planos e intenções. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Toda e qualquer conversa que você considerar importante não há de ser tratada como urgente, mas amadurecida com a ajuda do tempo, sem precipitações, sem enfiar os pés pelas mãos, para não estragar o que seria bom.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As boas intenções hão de ser temperadas com atitudes práticas, para que não se cozinhem desentendimentos futuros. Faça a sua parte nesse sentido e cobre das pessoas o mesmo. Assim, você verá, haverá equilíbrio.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A partir de agora e por um pequeno lapso de tempo fica sob sua responsabilidade tomar conta de todas essas pontas que foram ficando soltas nas semanas anteriores, nas conversas em suspense e nos gestos contidos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas ainda sem as definições que sua alma receberia como alívio, porém, isso não há de ser considerado algo negativo, porque representa a perspectiva de as coisas se assentarem melhor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas certas estão todas por aí, porém, dispersas o suficiente para darem a impressão de que não se encontram disponíveis. Na hora que sua alma achar oportuno, procure tomar a iniciativa de as congregar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor fazer pouco e fazer bem do que sair atropelando tudo para colocar em dia o que andou sendo procrastinado. Nem sempre a procrastinação há de ser considerada negativa, às vezes é sinal de amadurecimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Aquilo que você der por garantido há de ser estudado novamente, para não incorrer no equívoco de abandonar a atenção necessária que a situação toda requer. Dormir em cima dos louros seria um erro.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se você despertar com a corda toda, com a alma cheia de atitude, procure voltar a descansar e refletir melhor sobre o que faria, para não correr o risco de se precipitar e estragar o que poderia ser melhor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os acertos e combinados que foram feitos hão de ser revistos com tranquilidade, para não haver contratempos, porque as pessoas costumam prometer demais e fazer menos do que prometem. Cuide para isso não acontecer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando as pequenas coisas do dia a dia dão trabalho extra, em vez de funcionar como deveriam, é hora de fazer das tripas coração e tocar a bola para frente, sem gastar energia excessiva em queixas e lamentos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A vontade de fazer muita coisa não é necessariamente o indicador de que seria o momento oportuno de fazer muita coisa. Talvez seja apenas o pressentimento, acertado, de que vem vindo por aí uma época agitada, mas não hoje.