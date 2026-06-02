Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (2/6)

Data estelar: Sol e Saturno em sextil.

O tempo é a matéria prima com que construímos aquilo que por falta de nome melhor chamamos de destino, sem saber direito como funciona o tempo nem tampouco se o destino seria algo que está escrito de forma indelével, nos restando ser marionetes de potências além de nosso domínio, ou se há alguma margem de manobra onde nos cabe tomar decisões, que sempre resultam de dilemas difíceis de resolver.

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Quem afirmar que não há nada parecido com livre arbítrio tem de explicar a razão de haver esses dilemas, já que não haveria razão de nos castigarmos com dúvidas se não houvesse necessidade de escolher nada.

Quem afirmar que há livre arbítrio tem de explicar por que há inconsciente, que se repete apesar de nossos desgostos. Com livre arbítrio ou sem ele, o tempo continua sendo o fundamento de tudo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Conseguir manifestar com clareza suas intenções e queixas é algo que vai melhorar muito o ambiente e os relacionamentos. Não há garantia de que as pessoas entendam, mas é garantido que sua alma vai ganhar serenidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo que não seja possível completar tudo que sua alma pretende, ainda assim haverá margem suficiente para fazer alguns movimentos que fariam enorme diferença. Assim, de pequeno em pequeno se faz o grande caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A vontade da maioria das pessoas envolvidas pode não ser a que seria melhor, do seu ponto de vista, mas é a que vai prevalecer, pelo menos por enquanto. Agora não é hora de discutir, mas de se adaptar. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As coisas não se acertam sozinhas, as coisas se acertam porque você investe energia e tempo nesse sentido. Algumas pessoas acham que é pura sorte, mas na prática a única sorte envolvida é a que você faz acontecer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Alguns sinais de entendimento começam a surgir e fazem toda a diferença entre as condições angustiantes e as perspectivas de esperança de que o imbróglio todo seja superado o mais definitivamente possível. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As limitações que constrangem sua alma serão superadas, talvez não com a urgência que você gostaria, mas nesse sentido é imprescindível que você tenha mais confiança em seu taco, e acredite num futuro muito melhor.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que não seja sempre que as pessoas se entendam conversando, mesmo assim é propício continuar tentando, porque os resultados podem não ser imediatos, mas quando as coisas certas são ditas, há ressonância inevitável.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nada é simples nesta parte do caminho, mas a riqueza do cenário reside justamente em sua complexidade. Por isso, procure não pular etapas, mas se dedicar com afinco a solucionar cada assunto que surgir.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os entendimentos que surgirem espontaneamente hão de ser ratificados através de combinados, promessas e sensata divisão de responsabilidades, porque só deixando tudo às claras haverá perspectiva de serenidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mesmo que você tenha a impressão de que não acontece grande coisa, porque seu tempo está sendo tomado pela rotina, ainda assim, se você observar melhor, perceberá que há grandes movimentos sendo desenvolvidos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fazer o que você tiver vontade nem sempre é fazer o que deveria ser feito. A transgressão das regras instituídas é necessária quando a alma pretende coisas para as quais ela deve instituir suas próprias regras.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça o que seja pertinente a adquirir tranquilidade e sossego, mesmo que essas sejam condições passageiras, porque na prática, um minuto de serenidade faria uma enorme diferença. Coisas pequenas, mas bem eficientes.