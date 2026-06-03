Juliano Floss abandona o loiro e exibe visual chocante nas redes sociais - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Juliano Floss, um dos finalistas do BBB 26, começou a semana avisando aos fãs que iria mudar radicalmente de visual. E ele cumpriu. O dançarino resolveu cortar mais o cabelo e pintou o cabelo de ruivo.

"Meus amigos, chegou a hora, finalmente. Chegou a hora de mudar esse cabelo. Vocês estão enchendo meu saco todo dia: ‘Juliano, chega, deu desse cabelo. Três meses já! Supera’. Superei. Mas vocês vão ter que me ajudar, que cor que eu pinto? O que eu faço aqui?", disse.

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O ex-BBB fez questão de mostrar o resultado para sua namorada, Marina Sena, que aprovou o visual em um vídeo. "Meu amor, você está muito lindo! Olha que lindo, meu Deus!", vibrou.





Por falar em Juliano Floss, o dançarino renovou contrato com a Globo e agora é agenciado pela ViU, empresa que cuida da parte de publicidade dos artistas da emissora. Ele também andou postando fazendo uma oficina de atores nos estúdios da Globo, mas não entrou em maiores dsetalhes.