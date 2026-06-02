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Abin nega ter enviado carta a influenciador que relatou OVNI

Documento divulgado por Mayk Leão após viralização nas redes foi desmentido pela Agência Brasileira de Inteligência

Caso que começou com vídeos de luzes e sons misteriosos no Paraná ganha novo capítulo após manifestação oficial do órgão - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Caso que começou com vídeos de luzes e sons misteriosos no Paraná ganha novo capítulo após manifestação oficial do órgão - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Agência Brasileira de Inteligência entrou em um dos casos mais comentados das redes sociais nesta terça-feira (02/6) após negar ter enviado uma suposta carta ao influenciador Mayk Leão. O documento, divulgado pelo próprio criador de conteúdo, surgiu depois de ele viralizar ao compartilhar vídeos em que relata ter visto luzes no céu e ouvido sons incomuns em um sítio localizado em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

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Carta que o influenciador afirma ter recebido após relatar avistamento de OVNI
Carta que o influenciador afirma ter recebido após relatar avistamento de OVNI (foto: Reprodução/Redes sociais)

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A nova polêmica começou quando Mayk publicou nas redes sociais uma comunicação atribuída à Abin. O conteúdo sugeria um alerta relacionado à repercussão do caso e mencionava uma possível tentativa de contato por parte de agências estrangeiras. 

A repercussão foi suficiente para provocar uma resposta oficial da agência. Em nota enviada à imprensa, a Abin afirmou que não entrou em contato com o influenciador e que não reconhece a autenticidade do documento compartilhado por ele.

Até o momento, a Abin não informou se pretende adotar alguma medida relacionada ao uso indevido de seu nome ou de sua identidade institucional. Já Mayk continua publicando atualizações para os seguidores que acompanham o caso desde os primeiros vídeos divulgados no sítio.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro. 

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 02/06/2026 18:21
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