Abin nega ter enviado carta a influenciador que relatou OVNI

Caso que começou com vídeos de luzes e sons misteriosos no Paraná ganha novo capítulo após manifestação oficial do órgão - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Agência Brasileira de Inteligência entrou em um dos casos mais comentados das redes sociais nesta terça-feira (02/6) após negar ter enviado uma suposta carta ao influenciador Mayk Leão. O documento, divulgado pelo próprio criador de conteúdo, surgiu depois de ele viralizar ao compartilhar vídeos em que relata ter visto luzes no céu e ouvido sons incomuns em um sítio localizado em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Carta que o influenciador afirma ter recebido após relatar avistamento de OVNI (foto: Reprodução/Redes sociais)

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A nova polêmica começou quando Mayk publicou nas redes sociais uma comunicação atribuída à Abin. O conteúdo sugeria um alerta relacionado à repercussão do caso e mencionava uma possível tentativa de contato por parte de agências estrangeiras.

A repercussão foi suficiente para provocar uma resposta oficial da agência. Em nota enviada à imprensa, a Abin afirmou que não entrou em contato com o influenciador e que não reconhece a autenticidade do documento compartilhado por ele.

Até o momento, a Abin não informou se pretende adotar alguma medida relacionada ao uso indevido de seu nome ou de sua identidade institucional. Já Mayk continua publicando atualizações para os seguidores que acompanham o caso desde os primeiros vídeos divulgados no sítio.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.